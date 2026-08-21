Kahekordne maailmameister Alaphilippe lõpetab ootamatult karjääri

Kahekordne maanteesõidu maailmameister Julian Alaphilippe lõpetab väidetavalt 34-aastaselt tipptasemel rattasõidu. Prantsusmaa väljaande L'Équipe teatel ei kavatse Alaphilippe sel hooajal enam võistelda ning loobub ka oma Tudor Pro Cyclinguga sõlmitud lepingu viimasest aastast.

Alaphilippe'i leping Šveitsi meeskonnaga kehtis algselt 2027. aasta lõpuni. Väidetava karjääri lõpetamise otsuse kinnitasid L'Équipe'i allikatele ka varasemad teated, mille kohaselt oli prantslane lepingu lõpetamisele lähenemas. Tudor Pro Cycling ei ole uudist veel ametlikult kinnitanud.

Alaphilippe andis juba tänavusel Tour de France'il mõista, et tema karjääri lõpp võib olla lähedal. Pärast Alpe d'Huezi jõudnud 20. etappi ütles prantslane, et võistlus võis olla tema viimane ning tunnistas hiljem, et rattasõidust pole tal enam endist naudingut.

Tänavuse Tour de France'i lõpetas Alaphilippe Pariisis, mis jääks praeguse info kohaselt tema viimaseks profivõistluseks. Enne võistlust oli ta aga pidanud karjääri jätkamist veel võimalikuks ning plaanis algselt pärast Touri hooajaga jätkata.

Alaphilippe'i karjääri säravaimad hetked jäävad aastatesse 2019–2021. Ta võitis kaks järjestikust maailmameistritiitlit. 2020. aastal Imolas ja aasta hiljem Leuvenis. Ta on kuuekordne Tour de France'i etapivõitja. Lisaks kandis ta Prantsusmaa velotuuri liidrisärki kokku 18 päeva.

Tudoriga liitus Alaphilippe 2025. aastal pärast aastaid Soudal Quick-Stepis. Esimesel hooajal uues meeskonnas sai ta ühe võidu, kui triumfeeris Quebeci GP-l.

Kui teated leiavad ametliku kinnituse, lõpeb sellega ühe viimase kümnendi nimekama prantslasest ratturi karjäär.