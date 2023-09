Rausberg kümne naiskonnaga hooajast: loodame, et see ei jää viimaseks

Kolmapäeval tehti algust Eesti naiste korvpalli meistriliiga hooajaga ja kuigi kahe hooaja vaheline aeg on olnud tormiline, on naiskonnad rahul rohkete tiimide arvuga.

Naiste korvpalli meistriliigas on kaks mängu juba mängitud ja võidu on kirja saanud Tallinna Spordiakadeemia ning Luunja naiskonnad. Kuna eelmistel aastatel on koduses kõrgliigas osalenud vähe naiskondi, liideti tänavu liigaga ka varasemad esiliiga naiskonnad. Nii osaleb tänavu naiste meistriliigas koguni kümme naiskonda.

"Ma arvan, et see on okei lahendus. Meil oli täna kümme tiimi laua taga, mänge tuli juurde. Ma arvan, et võistkonnad on ühtlustunud," ütles Audentes/Tallinna Ülikooli peatreener Reet Rausberg hooaja avaüritusel. "Loodame, et esimene selline meistriliiga hooaeg, kus on kümme naiskonda, ei jää viimaseks. Noored tüdrukud, kes tegelevad, näevad, et midagi on ja tuleb juurde."

"Tänanegi üritus - meil pole aastaid olnud naiste korvpallil nii palju tähelepanu. See on kõik plussiks ja ise väga loodan, et areneme. Peame sealt august hakkama välja ronima," lisas treener.

Tiitlifavoriidiks peetakse Tallinna Spordiakadeemia naiskonda, kes tugevnes kahe hooaja vahel varasemate TalTechi naiskonna ja Eesti koondise liikmetega.

"Me lähme igale mängule endast parimat andma. Kui saame kevadel lõpuks tiitli, siis oleme väga õnnelikud," sõnas Laura Anette Taal. "Muidugi on äge, et on nii palju naiskondi. Kes tunneb, et siin mänge jääb väheks, saab alati osaleda ka muudes liigades. Näiteks meie osaleme U-21 EYBL-il, mis on noortele mõeldud rahvusvaheline liiga."

Põhiturniiri mänge mängitakse märtsi alguseni, misjärel asuvad kaheksa naiskonda play-off'is selgitama välja tiitlivõitjat.