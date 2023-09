Aganits: loodan, et tiitel mõjus võistkonnale vabastavalt

Kevadel tuli Aganits Selver/TalTechi ridades teistkordselt Eesti meistriks, kui koduse võrkpalli meistriliiga finaalseerias alistati Tartu Bigbank mängudega neli-null.

"Ma loodan, et see mõjus kogu võistkonnale, kogu klubile vabastavalt. Selge on see, et eelmine aasta oodati tiitlit, lõpuks tuli see kõige keerulisemat teed pidi. Algavaks hooajaks võiks see mõjuda vabastavalt ja enesekindlust tekitavalt," sõnas Aganits neljapäeval ERR-ile.

Seda, kas tiim on eelmise aastaga võrreldes tugevam või nõrgem, Aganits välja ei käinud. "Seda on praegu väga keeruline öelda. On selge, et on lahkujaid ja uusi tulijaid. Kõige olulisem on, et meie kandvates positsioonides noorte roll võistkonnas algaval hooajal kasvab," ütles 30-aastane koondise kapten.

"Meie nurgaosakonnast, kus on Keith Pupart ja ülejäänud noored, võiks tulla hooaja vältel positiivseid üllatusi. Nad on saanud vanemaks, on näha, et suvel on tekkinud mehistumine. On väga huvitav ja põnev näha, kuidas suudame hooaja vältel kasvada ja areneda," lisas Aganits.