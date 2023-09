Kodulinna naasnud Raadik: mul ei olnud kutse üle vaja pikalt mõelda

Profikarjääri kodulinnas Pärnus alustanud 36-aastane Raadik mängis aastatel 2016-19 ja 2021-23 põhjanaabrite kõrgliigas, kus esindas Savo Volley ja Pielaveden Sampo klubisid. Pärast kutset Pärnusse naasta Raadik pikalt mõtlema ei pidanud.

"Oma peas olin juba eelmise hooaja lõpus päris kaua mõelnud, et tahaks veel oma karjääri jooksul Pärnus mängida," rääkis Raadik ERR-ile. "See oli mu salajane plaan, ma ise kedagi ei surunud, midagi ei küsinud. Kui üks õhtu [peatreener] Toomas Jasmin kirjutas, et kas tuled Pärnusse, oli mu järgmine sõnum abikaasale: kas oleks mingisugunegi variant?"

"Minu abikaasa on alati teinud ja teeb kõike selleks, et mina saaksin teha seda, mida mulle meeldib ja mis on minu oluline. Natuke pidime läbi rääkima, mulle on ikkagi pere ülioluline ja prioriteet number üks. Enam ise asju ei otsusta," sõnas Raadik.

Lisaks Raadikule kuuluvad Pärnu Võrkpalliklubi koosseisu veel Georg Kutser, Tony Tammiksaar, Ivory Õuekallas, Krister Õun, Henri Mattias Hansen, Jörgen Vanamõisa, Kristo-Joosep Peterson, Siim Rantanen ja Allar Keskülla. Ainsad leegionärid on lätlasest temporündaja Toms Švans ja tema kaasmaalane sidemängija Karlis Abelitis.

"Punkte võin tuua, blokke palju ei pane. Ma loodan, et punkte toovad noored, aga see annab mulle motivatsiooni seda ka ise teha," tõdes Raadik. "Ma ei taha kindlasti noortele jalgu jääda, kui see juhtub, ei oleks mul kurb meel: see tähendab, et noored tõusevad üles, teevad mehetööd. Kindlasti üritan neid riietusruumis, palliplatsil, väljaspool motiveerida; anda neile energiat ja mentaliteeti. Kõvasti on vaja tööd teha, ka iseendaga."