Eerma on Küprose-aasta järel Tartus tagasi: tundub lahe punt!

Eerma kuulus eelmisel hooajal Küprose klubi Paphose Pafiakose ridadesse, kus mängis lisaks temale ka Kristo Kollo ning kus treeneripingil istus Rainer Vassiljev.

"Mis siin salata, tegelikult oli päris kihvte variante, mis lõpuks ei läinud nii, nagu minema pidid. Nendest on ausalt öeldes natuke kahju, aga teisalt pool aastat, mis ma Tartus olin, oli väga kodune. See oli üks suuri põhjuseid, miks Tartusse tulin. Tuttav olukord ja kui kuulsin, mis mehed ka on, oli pigem lihtne otsus," rääkis Eerma ERR-ile.

Lisaks Eermale on välismaalt Tartusse naasnud nurgaründaja Martti Juhkami, välismängijatest liitusid Bigbankiga Andris Širjakovs ja Daniel Matheney. See-eest on ka nimekaid lahkujaid, näiteks Matej Šmidl, Markkus Keel ning karjääri lõpetanud Rait Rikberg.

"Eelmisel aastal ikkagi hoidsin Tartul silma peal. Mingi osa mehi on läinud, mingi osa alles. Ma arvan, et meil on hea sümbioos vanadest ja noorematest meestest. Lahe punt tundub olevat, me läheme ka ikkagi mäng-mängult paremaks ja eks tulemus on teada kevadel," rääkis sidemängija algava hooaja kohta.

"See on klassikaline hooaja algus: keegi ei taha favoriidikoormat võtta ja lükatakse teiste õlule. Meil on selge eesmärk olla terved ja iga mäng paremaks saada. Mingi jõudude vahekord on võib-olla teada juba pärast esimest ringi või karikafinaali paiku, siis võib hakata järeldusi tegema. Need esimesed mängud ehk nii palju ei näita. Tuleb lihtsalt oma ära teha!" kinnitas Eerma.