Ojamets: kui pisik on juba sees, siis sellest lahti ei saa

Ojamets naases tulevaks hooajaks Tartu Ülikool/Bigbanki võistkonda, kus sai naiskonna peatreeneriks ning meeskonnas Alar Rikbergi abitreeneriks. "Ütleme ausalt, mul on suhteliselt vähe võimalust olla meestega mängude ajal. Kui mängud on samal ajal - kui nad on samal päeval Tartus - siis olen kohal. Muul ajal olen pigem abitreener nende treeningutel Alari ja meeste jaoks," ütles treener enda hooajagraafiku kohta.

Ojamets ütles, et tal on hea meel Tartus tagasi olla. "See kuidagi mulle istub, suurlinn ja nii palju tuttavaid nägusid, kes mind mäletavad. Mul oli hea meel neid näha," sõnas treener.

"Minu hinnangul annab töötada Eesti parimas spordikompleksis kvaliteedi poolest. Klubi seisukohalt on mul olnud positiivsed kogemused Bigbankiga siiamaani. Hea meel on, kui oled mängija või treener, kui sul on selline kindlusetunne. Kindlasti see loob hea töömeeleolu ja komfortse tunde," lisas Ojamets.

Ligi 40-aastase töökogemusega treener ütles, et on aastatega veidi maha rahunenud, aga spordipisikust lahti ei saa. "Hasart pole veel ära kadunud, aga selge on see, et pigem on minu jaoks tähtis, et mängijad saavad suurema enesekindluse. Et nad suudaks oma sportlike tulemustega oma ambitsioone platsil rahuldada ja läbi selle saab igaüks võib-olla paremaks inimeseks," sõnas Ojamets.

Pärnust pärit Ojametsal on Tartu võrkpalliga tihedad sidemed ja aastatel 2016-2018 oli ta toona Tartu Ülikool/Eedeni nime kandnud võistkonna juhendajaks. Üheskoos teeniti 2018. aastal ka Eesti meistritiitel.