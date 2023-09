Stefan Arand võitis debüütaastal MM-sarjas pronksmedali

Viimase etapi eel jagasid teist-kolmandat kohta leedukas Edgaras Riabko ja Arand, neljandal kohal oli Giacomo Sacchi Monacost, viiendat kohta hoidis britt Colin Jelf ja kuuendat kohta Mansoor Al Mansoori Emiraatidest.

Punktivahed olid väikesed ja aina otsustavamaks muutusid kvalifikatsioonist välja sõidetud tulemused, mille järgi pandi paika stardikohad. "Võistlusnädalavahetus algas laupäevase vabatreeninguga, kus pidime langetama raskeid otsuseid erinevate võistlusvintide vahel. Vabatreeningule järgnes koheselt kvalifikatsioon, kus saime aru, et olime vindivalikuga natuke mööda pannud," rääkis Arand pärast võistlust. "Vaatamata sellele suutsime 15 võistleja hulgast pääseda edasi Q3 kvalifikatsiooni kuue parema sekka. Kokkuvõttes suutsime välja sõita kvalifikatsiooni neljanda aja ja sellega tagasime neljanda stardikoha põhivõistlusele. Jäime meeskonnaga selle tulemusega rahule."

Kvalifikatsiooni võit läks Al Qemzyle, teise aja sõitis välja Riabko ja kolmas oli Portugali piloot Duarte Benavente.

Pühapäevane võidusõit mängis suurt rolli MM-sarja lõpptulemuse kujunemisel ja see omakorda tõstis pingeid ka Arandi meeskonnas. Etapp sõideti Taguse jõel ja jõgedel võib tulla alati üllatusi. Hea soorituse korral oli Arandil võimalik lõpetada hooaeg MM-medaliga. "Start ei õnnestunud nii hästi, kui oleksin tahtnud, aga suutsin siiski oma neljandat positsiooni hoida. Sõit käis kuni 30 ringini rahulikult ja olulisi möödumisi ei toimunud. Hoidsin turvalist edumaad enda taga oleva Abu Dhabi meeskonna sõitja Al Mansoori ees," võttis Arand sõidu esimese poole kokku.

33. ringil toimus aga Arandi selja taga suur kokkupõrge, kus briti lipu all sõitev norralanna Mette Bjerknäs sõitis kokku teise norralase Tobias Munthe-Kaasiga.

Munthe-Kaas pääses kummuli paadist turvaliselt välja, aga Bjerknäs püüdis oma katkise uppuva paadiga vastu sõidusuunda jõuda kaldale, mis on aga kategooriliselt keelatud ja sõitjale määrati selle eest punane kaart.

"Peale suurt kokkupõrget minu selja taga tulid välja kollased lipud, mis meie jaoks tähendas seda, et võistlejate rivi tõmmatakse kokku ja aeglasel käigul sõites möödasõite sooritada ei tohi. Peale rajalt ohu kõrvaldamist antakse sõidule uus lendstart," selgitas Arand kollase lipu reegleid.

Lendstardi järel jõuti sõita ainule kaks ringi, kui toimus järgmine intsident rootslanna Mathilda Wibergi ja Sacchi vahel, mille tõttu Wiberg tegi 360-kraadise õhulennu ja maandus paadiga õigetpidi, kaotades õhulennul vaid paadi tagumise kondli. Wiberg läks algselt sõitjate rivisse tagasi, kuid kollase lipu põhjustajana oli ta sunnitud võistluse pooleli jätma.

"Peale järjekordset lendstarti lõppes sõit ilma tõsisemate intsidentideta ja lõpetasin sõidu neljandal kohal. Peale sõitu selgus aga, et teisena lõpetanud Portugali sõitja Duarte Benavente oli rikkunud stardiliini hoidmise reeglit ja sai selle eest karistada. Tänu tema karistusele tõusin sõidus kolmandale kohale ja Riabko tõusis teiseks," rääkis Arand.

Sõiduvõit kuulus MM-tiitli juba kindlustanud Rashed Al Qemzyle, teise koha punktid sai Edgaras Riabko ja kolmanda koha punktid teenis Stefan Arand. Sama järjestus oli MM-sarja esikolmikul ka üldkokkuvõttes – maailmameistriks tuli Rashed Al Qemzy, hõbemedalile tuli Edgaras Riabko ja pronksmedali teenis välja Stefan Arand. Millal tuli viimati "kollanokk" Formula 2 klassi MM-sarja kokkuvõttes medalile, ei suutnudki võistluse kommentaatorid välja mõelda – sellest on vähemalt 15 aastat möödas.

"See tulemus on midagi sellist, millest ei oleks hooaja alguses osanud isegi unistada," tunnistas Arand. "Tahaksin südamest tänada oma meeskonda, peret ja eriti oma isa, kes on mind alati toetanud ja minusse uskunud. Ei saa ka mainimata jätta Erik Aaslav-Kaasikut ehk LAK propellersit, kelleta ei oleks selline tulemus võimalik olnud."