Petmises süüdistatud Niemann: Carlsen on kiusaja

Aasta tagasi maleskandaali keskmesse sattunud 20-aastane ameeriklane Hans Niemann ütles, et teda petmises süüdistanud viiekordne maailmameister Magnus Carlsen on tavaline kiusaja, kes kõik tema vastu ässitas. Ühtlasi ütles Niemann, et loodab peagi norralasega malelaua taga kohtuda.

Pärast seda, kui Carlsen mullu septembris noorele ameeriklasele alla jäi, süüdistas norralane Niemanni pettuses ja andis järgmisel turniiril tema vastu mängides ühe käigu järel loobumiskaotuse. Chess.com algatas uurimise ja leidis, et ameeriklane on sohki teinud tõenäoliselt enam kui sajas internetis toimunud matšis.

Oktoobris kaebas Niemann nii Carlseni, Chess.com-i, platvormil Twitch malemänge kommenteeriva ja analüüsiva suurmeistri Hikaru Nakamura, Carlseni firma Play Magnus Groupi ja malekommentaatori ning Chess.com-i üheks juhtivaks näoks oleva Danny Renschi kohtusse ning nõudis oma "mainele, karjäärile ja elule tekitatud kahju eest" valurahaks vähemalt 100 miljonit dollarit. Tänavu juunis jättis Missouri föderaalkohus hagi rahuldamata, augustis jõudsid osapooled kohtuvälisele kokkuleppele, mille järel ütles Carlsen, et on valmis edaspidi Niemanniga mängima, kui nad kuskil vastamisi peaksid minema.

Niemann andis nüüd intervjuu kõmulisele Suurbritannia ajakirjanikule Piers Morganile, nimetades Carlsenit kiusajaks. "Muidugi on ta kiusaja. Ta kasutas kogu oma impeeriumit, kõiki enda tutvusi Chess.com-is ja ässitas inimesi mind ründama. See on kiusamine," ütles Niemann, kes on tunnistanud, et pettis noorena mitteametlikes mängudes internetis, kuid eitab võistlusmängudes petmist. "Ja kui inimesed mind kiusavad, siis ma seisan enda ees. Seda ma ka tegin ja nüüd ootan, et saaksin temaga malelaua taga kohtuda, et anda endast parim ja ennast tõestada."

Niemann rääkis, et on enda taset juba korduvalt tõestanud ning tõestas seda ka Carlsenit alistades, ühtlasi eitas ta, et oleks norralast pettuse abil võitnud. "On väga masendav, kui sellise võidu järel süüdistatakse sind petmises," ütles Niemann Morganile. "Aga selliseid asju juhtub ja ma õppisin sellest palju."

Morgan küsis korduvalt Niemannilt kommentaare spekulatsioonile, et Carlsenit alistades kasutas ta petmiseks seksmänguasja abi. "Sinu uudishimu on natuke muret tekitav, äkki oled isiklikult sellest huvitatud. Aga võin sulle öelda, et ei," vastas Niemann, et see spekulatsioon ei vasta tõele. "Kategooriliselt eitan."