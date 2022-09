Draama malemaailmas: Carlsen andis ühe käigu järel loobumisvõidu

Carlsen kaotas Niemannile kaks nädalat tagasi mainekal St. Louise turniiril ning postitas seejärel sotsiaalmeediasse krüptilise video Jose Mourinhost, kus Portugali jalgpallitreener ütleb jalgpallifolkloori läinud lause: "eelistan mitte rääkida; kui räägin, olen suurtes pahandustes".

Malemaailm tõlgendas Carlseni postitust kaudse vihjena sellele, et Niemann tegi tema vastu mängides sohki. 19-aastane ameeriklane eitas pettust kategooriliselt, kuid tunnistas samas, et on varem 12- ja 16-aastasena internetiturniiridel sohki teinud.

Pole tõestatud, et Niemann kasutas St. Louises mängides pettust, kuid maailma suurim male veebiplatvorm chess.com on ameeriklasele andnud esialgse kasutamiskeelu. Küll võib ta mängimist jätkata suuruselt teisel platvormil, Chess24-s, mille keskkonnas käimasolev Champions Touri osavõistlus Julius Baer Generation Cup ka aset leiab.

Kaks nädalat tagasi jättis Carlsen kaotuse järel turniiri pooleli, aga läks esmaspäeval mustadega mängides taas Niemanniga vastamisi, andis pärast oma esimest käiku alla ja lülitas veebikaamera välja.

"Magnus keeldub Hansi vastu mängimast. Ta osaleb turniiril, aga annab mõista, et ei kavatse tema vastu mängida: see on väga tugev avaldus," ütles ülekannet kommenteerinud naiste suurmeister Tania Sachdev.

"Meelega kaotamine on täiesti vastuvõetamatu käitumine. See on kõige ebasportlikum käitumisviis võistlusspordis," rääkis Norra malekommentaator Jon-Ludvig Hammer norralaste TV2 ülekandes.

NRK maleeksperdi Torstein Bae arvates üritab Carlsen loobumiskaotusega tähelepanu viia kahe nädala tagusele kohtumisele: "on raske mõista, miks ta annab ilma vastupanuta alla. See on veider ja nõuab selgitust. Pole ühtegi spordiala, kus oleks normaalne meelega kaotada. Kui ta ei taha mängida, ei saa ta ka turniiril osaleda. Arvan, et ta käitub nii, sest tahab Niemanni olukorrale tähelepanu juhtida."