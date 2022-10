Niemanni mentor: Carlseni käitumine on naeruväärne ja malele halb

Viiekordne male maailmameister Magnus Carlsen süüdistas septembris noort ameeriklast Hans Niemanni petmises ja vihjas, et ka Niemanni mentor Maxim Dlugy on tegelenud valemänguga. Nüüd andis Dlugy enda esimese intervjuu pärast skandaali puhkemist ja avaldas, et nii tema kui Niemann kaaluvad norralase kohtusse kaebamist.

Carlsen kaotas augustis Niemannile mainekal St. Louise turniiril ning postitas seejärel sotsiaalmeediasse krüptilise video Jose Mourinhost, kus Portugali jalgpallitreener ütleb jalgpallifolkloori läinud lause: "eelistan mitte rääkida; kui räägin, olen suurtes pahandustes".

Malemaailm tõlgendas Carlseni postitust kaudse vihjena sellele, et Niemann tegi tema vastu mängides sohki. 19-aastane ameeriklane eitas pettust kategooriliselt, kuid tunnistas samas, et on varem 12- ja 16-aastasena internetiturniiridel sohki teinud.

Kaks nädalat hiljem andis Carlsen Champions Touri seitsmendal osavõistlusel juba esimese käigu järel Niemannile loobumisvõidu. Mõned päevad hiljem tegi ta sotsiaalmeediasse pika postituse, kus kutsus üles petmisega tõsisemalt võitlema. Ühes intervjuus tõi Carlsen mängu Dlugy, vihjates ka tema valemängurlusele.

"Istusin autos, kui sõber saatis mulle selle intervjuu. Lugesin selle läbi ja mõtlesin: see on küll hea. Sõber helistas ja küsis, kuidas on see hea, sind laimatakse Twitteris. Ta selgitas, et Magnuse öeldu tähendas, et ta tõmbas Hansu ja minu kui tema mentori vahel paralleele, justkui aidanuks mentor tal petta. See oli lihtsalt pöörane! Kui koju jõudsin, vaatasin kõike uuesti ja mõtlesin, et need tüübid on lihtsalt hullud, mul pole sellega mingit pistmist," rääkis Dlugy Der Spiegelile antud intervjuus.

Magnus Carlsen Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Siiski on Dlugy konto kahel korral maailma suurimas malekeskkonnas Chess.com petmissüüdistuste tõttu blokeeritud. Dlugy selgitas, et 2017. aastal mängis ta enda konto alt internetiturniiril, selgitades samal ajal enda käike õpilastega ning paludes neil soovitada, kuidas ta peaks käima. Üks õpilastest oli samal ajal võtnud lahti tehisintellekti programmi, mis käike pakkus ning soovitas neid Dlugyle, kes teda ka kuulda võttis.

Dlugy sõnul ei teadnud ta, et õpilane oli käikude soovitamiseks mingisugust programmi kasutanud ja kui ta sellest teada sai, võttis ta Chess.com-iga ühendust. "Nad leppisid selgitusega, aga ütlesid, et see oli siiski nende keskkonna ausa mängu reeglite rikkumine," lausus Dlugy.

Teist korda kahtlustas Chess.com Dlugyt petmises 2020. aastal ja tema konto suleti taas. "Osalesin turniiril ja viimase ringi ajal pandi mu konto kinni. Nad ütlesid, et mul on 72 tundi aega üles tunnistada. Kus ma nende arvates petsin? Miks ma peaksin petma 500-dollarilise auhinnaraha pärast, kui saan õpetamise eest rohkem raha? Aga kui ma poleks ülestunnistust teinud, oleks mu konto igaveseks blokeeritud ja kõik oleksid arvanud, et olen petis," rääkis Dlugy. "Ma ei tahtnud jälle kõike seda läbi elada, seega tegin valetunnistuse ja mu konto avati. Nad lubasid mulle, et see ülestunnistus jääb meie vahele, kõik on konfidentsiaalne."

Dlugy nentis, et veebiturniiridel petmine on ebameeldiv ja ta mõistab, et Chess.com püüab sellega võidelda. "Aga nad ei suuda seda normaalselt kontrollida. Internetis petmine pole sama, mis laua ääres petmine," ütles ta.

Dlugy meenutas, et kohtus Niemanniga esimest korda kaheksa aastat tagasi, kui noormees oli alles 11-aastane. Temast sai mõneks ajaks Niemanni treener, kuid viimasel ajal on ta rohkem olnud pelgalt mentori rollis. "Kaks päeva enne seda, kui Magnus intervjuus minu nime mainis, helistas mulle üks vana sõber ja küsis, milline on minu suhe Hansuga. Ütlesin, et ma pole tema treener, vaid pigem mentor. Ta küsis, mida arvan Carlseni süüdistustest ja ma vastasin, et minu meelest on need naeruväärsed ja laimavad. See sõber tunneb Carlseni tiimi, soovitasin tal neile öelda, et see kõik on absurdne. Ilmselt tema rääkis neile minust," arutles Dlugy. "Ma arvan, et midagi juhtus Magnuse peas. Midagi väga halba. Tunnen Magnust isiklikult, oleme koos mänginud ja austan teda väga. Seetõttu oli šokk suur, et ta minu nime niimoodi mainis. Ma ei olnud Hansuga kuidagi seotud, ainult andsin talle aeg-ajalt nõu. Ja siis Magnus tiris mu sellesse skandaali, mõtlemata, mis ta mulle teeb."

"Magnus oli väga pettunud, et tema 52-mänguline võiduseeria katkes Hansu vastu. Võib-olla on tal Hansuga mingi isiklik probleem. Hans käitub tihti üsna halvasti, selline ta lihtsalt on. Ma arvan, et Magnus lihtsalt kaotas tasakaalu," jätkas Dlugy.

Male Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT

Küsimusele, kuidas saaks Niemann enda mainet päästa, vastas Dlugy: "Minu hinnangul oleks parim viis kohtusse minna. Ta peab kogu informatsiooni avalikustama ja siis kohtunik või vandekohus otsustab. Magnuse käitumine on naeruväärne ja malele väga halb."

Dlugy ütles, et enda maine pärast ta ei muretse, kuna teab, et õpilased usaldavad teda. "Aga kindlasti tuleb hagisid. Kui peaksin kihla vedama, ütleksin, et Hans läheb kindlasti kohtusse. Mina jätan praegu otsad lahtiseks, aga olen valmis võitlema," teatas ta. "Konsulteerisin kolme advokaadibürooga, osad neist on väga mõjukad ja ka kallid bürood, kellel on selles vallas palju kogemusi ja teadmisi. Üks soovitustest, mis mulle anti, oli avalikult enda arvamuse väljendamine. Minu arvamus on, et Chess.com käitub nagu kohtunik, vandekohus ja hukkaja. Chess.com süüdistab, Chess.com mõistab kohut, Chess.com karistab. Millises maailmas see aus on?"

Dlugy avaldas, et võttis ka Chess.com-iga uuesti ühendust ja ütles neile, et soovib rahumeelset lahendust. "Palusin, et nad avaldaksid avaliku teate, kus pesevad mu nime puhtaks. Aga nad ei teinud seda," väitis Dlugy. "Nüüd nõuan vabandust Magnuselt, et ta mind sellesse tiris ja vabandust Chess.com-ilt, et nad avaldasid konfidentsiaalset infot."