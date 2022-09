Külaots maleskandaalist: see on suur küsimus, kuidas saab keelatud abi kasutada

Malemaailmas viimaste nädalate keskne teema on valitseva maailmameistri Magnus Carlseni süüdistus ameeriklase Hans Niemanni suunas. Norralase arvates sai 19-aastane konkurent hiljuti St. Louisis aset leidnud turniiril temast pettusega jagu.

"See on suur küsimus, kuidas ta sai laua taga keelatud abi kasutada. Lubatud abi on vaid enda pea sees. Kui oleks otsesed tõendid, siis ei oleks mingit küsimust - Hans Niemann saaks väga pika võistluskeelu. Aga otseseid tõendeid ei ole," kommenteeris Külaots ERR-ile.

"Kui mäng on füüsiliselt koha peal, siis teoreetiline variant on, et kõrvalruumis on mingid teabevahendid. Absoluutsel tipptasemel neid varasemalt teada ei ole. Kui kellelgi on ligipääs arvuti soovitustele mängu ajal, siis see on vängem asi kui mis iganes doping füüsilistel spordialadel."

Külaotsa sõnul kontrollitakse mängijaid sarnaselt sellele, mis toimub lennujaamades. "Enne mängualale sisenemist skännitakse mängija üle. St. Louisis viidi pärast kurikuulsat partiid veel täiendavad meetmed sisse," lausus ta.

Niemann kasutas St. Louisi turniiril musti malendeid ja sai Carlsenist jagu. Mõni aeg hiljem toimunud veebiturniiril läksid nad uuesti vastamisi ja siis kaotas Carlsen tahtlikult juba esimese käigu järel.

"Hans Niemann võitis jah mustade malenditega Magnus Carlsenit. Praegu ei ole tõendatud, et ta konkreetse partii ajal midagi kasutanud oleks," kirjeldas Külaots."Magnus Carlsen ise oli hämmingus, mismoodi Hans Niemanni otsused tulid nii möödaminnes, ilma igasuguse pingutuseta."

"Magnus Carlsenit sellise mängumaneeriga keegi ei võida. See kõik tundus talle mängu ajal ka väga imelik ja kummaline. Aga andekaid maletajaid ikka tuleb, kui nad tõesti teevad hästi palju ausat tööd, siis võivad olla võimalikud ka sellised asjad, et nad võidavad maailmameistrit."

Külaotsa sõnul ei näita juhtunu siiski seda, et Niemann oleks praegu Carlsenist parem maletaja. "Ühes partiis võib asju juhtuda. Kui nad mängiks omavahel pikemalt, siis ma arvan, et praegu ei ole võimalusi. Aga ühes partiis on."