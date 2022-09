Vastast petmises kahtlustav Magnus Carlsen nõuab karmimat kontrolli

Norralane kaotas septembri alguses St. Louisis aset leidnud Sinquefieldi karikaturniiril ameeriklasele Hans Niemannile, kusjuures vähemtituleeritud vastasel olid kasutada mustad malendid. Carlsen jättis tollal turniiri pooleli, aga kohtus mõni aeg hiljem järgmisel veebiturniiril Niemanniga uuesti ja andis alla juba esimese käigu järel.

Malekogukond sai aru, et Carlsen kahtlustab Niemanni petmises, kuigi sellegipoolest olid mitmed inimesed meelega kaotamise tõttu nördinud. Kuigi ameeriklane seda ise eitas, tunnistas ta, et oli alaealisena turniiridel pettusega tegelenud.

Nüüd avaldas Carlsen sotsiaalmeedias pikema postituse, kus oma käitumist selgitab. "Ma tean, et minu teod on pahandanud malemaailmas paljusid. Minagi olen pahane. Ma tahan malet mängida. Tahan jätkata maletamist kõrgeimal tasemel ja parimatel turniiridel," alustas ta.

"Ma usun, et petmine males on suur teema ja eksistentsiaalne oht. Ma usun ka seda, et korraldajad ja kõik need, kes hoolivad meie armastatud mängu pühadusest, võiks pettuste avastamiseks tõsiselt kaaluda turvameetmete karmistamist. Kui Niemann kutsuti viimasel minutil Sinquefieldi karikaturniirile, siis kaalusin tõsiselt loobumist juba enne võistlust. Lõpuks otsustasin ikkagi mängida."

"Ma usun, et Niemann on petnud rohkem - ja ka hiljem - kui ta avalikult tunnistab," jätkas norralane. "Tema areng on olnud ebatavaline ja kogu meie partii jooksul Sinquefieldi karikaturniiril oli mul tunne, et ta ei pingutanud ega isegi keskendunud täielikult mängu otsustavatel hetkedel ning samal ajal alistas mind mustadega viisil, mida ma arvan, et vaid käputäis mängijaid suudaks. See mäng pani mind asju teisiti nägema."

Carlsen lisas, et malepettused oleks tarvis võtta suruema luubi alla ja ta isiklikult ei soovi mängida inimestega, kes on minevikus korduvalt petnud, sest ei tea, milleks on nad võimelised tulevikus.

"Tahaks öelda rohkemat. Niemanni loata saan praegu avalikult vaid piiratult rääkida," lausus 2013. aastast maletroonil püsiv Carlsen. "Seni olen saanud rääkida üksnes omaenese tegudest ja nendest võib selgelt välja lugeda, et ma ei mängi Niemanniga. Ma loodan, et selles küsimuses selgub tõde - mis iganes see ka ei oleks."

Maailma suurim malekeskkond Chess.com on andnud Niemannile võistluskeelu, kuid suuruselt teisel platvormil ehk Chess24.com-i võistlustel võib ameeriklane kaasa lüüa.