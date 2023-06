Kohus jättis hiigelsummat nõudnud Niemanni hagi Carlseni vastu rahuldamata

Pärast seda, kui Carlsen mullu septembris noorele ameeriklasele alla jäi, süüdistas norralane Niemanni pettuses ja andis järgmisel turniiril tema vastu mängides ühe käigu järel loobumiskaotuse. Chess.com algatas uurimise ja leidis, et ameeriklane on sohki teinud tõenäoliselt enam kui sajas internetis toimunud matšis.

Oktoobris kaebas Niemann nii Carlseni, Chess.com-i, platvormil Twitch malemänge kommenteeriva ja analüüsiva suurmeistri Nakamura, Carlseni firma Play Magnus Groupi ja malekommentaatori ning Chess.com-i üheks juhtivaks näoks oleva Danny Renschi kohtusse ning nõudis oma "mainele, karjäärile ja elule tekitatud kahju eest" valurahaks vähemalt 100 miljonit dollarit.

"Carlsen päästis valla oma meediaimpeeriumi, et süüdistusi suureks puhuda ning vaigistada vastupidised tõendid. Chess.com määras seejärel koostöös Carlseni ja Play Magnusega Niemannile võistluskeelu, mis lisas põhjendamatutele süüdistustele veelgi usutavust. Chess.com-i kõige mõjuvõimsam sisupartner Nakamura avaldas tundide viisi videosisu, mis võimendas Carlseni valesüüdistusi ning Chess.com-i Rensch avaldas laimavaid pressiteateid," seisis Niemanni hagis.

"Vaatamata sellele, et kõnealuste isikute süüdistused on väärad, on nende kokkumäng hävitanud Niemanni karjääri ja rikkunud tema elu. Play Magnuse ja Chess.com-i otsusega Niemann malest kõrvaldada ei saa ta enam osaleda Chess.com-i ega Play Magnuse poolt organiseeritud turniiridel, mis moodustavad kollektiivselt aga suurema osa FIDE poolt sanktsioneeritud maleturniiridest," lisati süüdistuses.

Kohtunik Audrey Fleissig lükkas aga tagasi Niemanni väited, et Carlsen ja Chess.com rikkusid monopolivastaseid seadusi, tehes kokkumängu, et ameeriklane ei saaks tulusatel turniiridel mängida. Fleissig lisas, et tema pädevuses pole hinnata Niemanni väiteid laimamise ja lepingurikkumise kohta.

Niemanni esindajad teatasid meediale, et kohus jättis rahuldamata ainult osa hagist, mis tähendab, et neid konkreetseid nõudeid ei saa hiljem uuesti esitada, aga nad jätkavad võitlust osariigi kohtus ja nende peamine eesmärk on võidelda laimu vastu.

Chess.com-i advokaadid ütlesid enda avalduses, et nende klient on rahul, et see saaga on lõpule jõudnud ja kõik osapooled saavad nüüd malemängule keskenduda.