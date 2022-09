Korobeinik Carlseni skandaalist: tehnoloogia areng on male jaoks tõsine oht

Malemaailma viimaste nädalate keskne teema on valitseva maailmameistri Magnus Carlseni süüdistus ameeriklane Hans Niemannile. Norralase arvates sai 19-aastane konkurent hiljuti St. Louisis aset leidnud turniiril temast pettusega jagu.

"Kui maletaja tuleb suurturniirile mängima, kontrollitakse teda igatepidi ja midagi peita on väga raske," rääkis Korobeinik. "Tehnoloogia areneb samas väga kiiresti – me ju ei tea, kas ta pettis selles mängus või mitte, aga paari-kolme aasta pärast on sellised lahendused kindlasti saadaval ja male jaoks on see tõsine oht."

Korobeiniku sõnul on Carlsen tõstatanud tõsise probleemi, kuid ta pole kindel, kas Carlsen õiget inimest süüdistas. "Kõik analüüsid näitavad, et Niemann mängis ikkagi oma mängu," rääkis ta.

"Viimati ütles Carlsen seda, et ta räägib kõik ära, juhul, kui Niemann lubab tal seda teha. See on malekäik: ilmselt ei ole tal konkreetselt selle juhtumi kohta midagi öelda, aga ta teab midagi, mida Niemann ei taha välja öelda. Nad on jäänud patiseisu," tõdes Korobeinik.

"See, kui arvuti hakkas paremini mängima kui inimene, oli male jaoks väga suur tragöödia. See oli ühe ajastu lõpp. Nüüd, kui arvutid lähevad inimese kehasse, on male jaoks väga otsustav hetk. Väga loodan, et see mäng suudab ka selle üle elada, aga tulevad ärevad ajad," mõtiskles endine alaliidu president.