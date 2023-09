Mercedese tiimiboss: Massa juhtum tooks F1-sarja korralageduse

42-aastane Massa teatas augusti alguses, et on alustanud juriidilist võitlust väidetava vandenõu vastu, mille järgi jäeti ta 2008. aastal ilma vormel-1 maailmameistritiitlist.

Wolff ütles, et Massa juhtumi õnnestumine külvaks vormel-1 sarja kaost. "Kui kõik võtaksid oma olukorrad ette, tekiks meie spordis täielikult korralagedus, eriti kui vaadata üldarvestusi," sõnas Wolff. "Me nõustume reeglitega, mis on väga selged ja litsentsihoidjana pühendad sa ennast neile. Seal on nii palju asju, mis mõjutavad seda, kas sa võidad või kaotad."

"Ma ei näe siin ausalt öeldes juhtumit. Tsiviilasja poolelt saame hinnata, kas on võimalik nõuda mingisugust hüvitamist. Mainekahju osas on neil keeruline positsioon," lisas Mercedese pealik. "Minu jaoks on see nagu seebiooperi jälgimine."

Sündmused puudutavad 2008. aasta 28. septembril Singapuri tänavarajal toimunud etappi, mis oli 18-etapilise hooaja 15. osavõistlus. 61-ringilise kihutamise 14. ringil sõitis Nelson Piquet juunior (Renault) vastu seina, mis tõi rajale turvaauto ja mängis kaardid kätte Piquet' võistkonnakaaslasele Fernando Alonsole, kes võitis sõidu.

Massa boksipeatus ebaõnnestus ja brasiillane lõpetas 13. kohal, jäädes Singapuris parimast stardikohast hoolimata punktideta. Tema peakonkurent Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) lõpetas kolmandana ja tuli hiljem maailmameistriks vaid ühepunktilise paremusega Massa ees.

2009. aastal tunnistas Piquet, et Renault' võistkonnajuhid olid tal palunud avarii meelega teha. Tekkinud skandaali hakati nimetama Crashgate'iks ja sellest sai vormel-1 ajaloo üks suuremaid vastuolulisi juhtumeid.