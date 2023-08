Oma esindajate väitel pettusega MM-tiitlita jäetud Massa ähvardab vormelibosse kohtuga

Praeguseks 42-aastane Massa on konsulteerinud juristidega Suurbritannias, Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, Šveitsis ja Prantsusmaal. Koostatud on ametlik kiri praegusele F1 tegevjuhile Stefano Domenicalile, kes oli omal ajal Massa boss Ferrari võistkonnas ja FIA presidendile Mohamed Ben Sulayemile, vahendab Reuters.

Sündmused puudutavad 2008. aasta 28. septembril Singapuri tänavarajal toimunud etappi, mis oli 18-etapilise hooaja 15. osavõistlus. 61-ringilise kihutamise 14. ringil sõitis Nelson Piquet juunior (Renault) vastu seina, mis tõi rajale turvaauto ja mängis kaardid kätte Piquet' võistkonnakaaslasele Fernando Alonsole, kes võitis sõidu.

Massa boksipeatus ebaõnnestus ja brasiillane lõpetas 13. kohal, jäädes Singapuris parimast stardikohast hoolimata punktideta. Tema peakonkurent Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) lõpetas kolmandana ja tuli hiljem maailmameistriks vaid ühepunktilise paremusega Massa ees.

2009. aastal tunnistas Piquet, et Renault' võistkonnajuhid olid tal palunud avarii meelega teha. Tekkinud skandaali hakati nimetama Crashgate'iks ja sellest sai vormel-1 ajaloo üks suuremaid vastuolulisi juhtumeid.

Tänavu märtsis kommenteeris teemat ka toonane F1 kommertsõiguste omanik Bernie Ecclestone, kes andis intervjuu väljaandele F1 Insider. Ta tunnistas, et nii tema kui ka endine FIA president Max Mosley teadsid Piquet' vabatahtlikust seinasõidust, aga ei võtnud midagi ette, kuna sooviti vältida skandaali.

"Täna on mul Massast kahju," sõnas nüüdseks 92-aastane britt. "Ta jäeti pettusega ilma tiitlist, mida ta vääris. Hamiltoni päralt oli aga kogu maailma õnn ja ta võitis oma esimese meistritiitli."

Kaks kuud pärast Ecclestone'i intervjuud ehk tänavu mais sõnas Massa uudisteagentuurile Reuters, et pole toonast juhtumit unustanud. "Ma tahan õiglust. Tahan mõista, et kas see, mis juhtus, oli korrektne või mitte," lausus brasiillane. "Kui kõige olulisemad inimesed vormel-ühes ja FIA-s teadsid neist asjust 2008 ja ei teinud midagi, siis kas see on aus? See ei ole aus."

Sel nädalal Domenicalile ja Ben Sulayemile saadetud teade on kohustuslik kiri enne Suurbritannia kohtusüsteemi poole pöördumist. Kirjas väidetakse, et ametnike käitumine röövis Massalt MM-tiitli koos võimalike kaasnevate tuludega.

"Lühidalt, härra Massa on 2008. aasta õiguspärane individuaalne maailmameister, F1 ja FIA eirasid tahtlikult üleastumist, mis talt pettusega selle tiitli võtsid," kirjutasid Massa advokaadid.

"Härra Massa ei suuda praeguses etapis täiel määral oma kahjusid mõõta, kuid hinnanguliselt ulatub see kümnete miljonite eurodeni. See summa ei kata härra Massa moraalset ja mainekahju."

Kui vormel-1 bossid kirjale kahe nädala jooksul ei reageeri või ei anna teda rahuldavat vastust, saab Massa juriidilise aluse abi otsida kohtust.