Kolmapäeval algav Simple Session teeb austusavalduse ka Tartu kaarsillale

Tallinnasse oodatakse kokku üle saja maailma parima rulasõitja ja BMX-ratturi 28 riigist eesotsas näiteks ameerika BMX-tähe Garrett Reynoldsi ja legendaarse rulataja Aaron "Jaws" Homokiga. Urbanistlike juurte juurde minemine ei piirdu aga vaid nädalavahetusel toimuva Simple Sessioni võistlusega vanal Põhjala tehase territooriumil.

"Rula ja BMX-i näol on tegemist tänavatel sündinud spordialadega, seega maailma tipud, kes tänaseks Tallinnasse on jõudnud, käivad juba mööda linna ja katsetavad rula ja trikirattaga kõikvõimalikke kohti. Linnapilt on sel nädalal väga kirju, kuna siin liigub energiline punt ekstreemsportlasi. Hoiame praegu pöialt, et ilmataat on meie poolel ja saame ka linnatänavatele planeeritud üritused täies mahus ellu viia," sõnas suursündmuse korraldaja Risto Kalmre.

Kuiva ilma korral toimub kolmapäeval alates kella 15-st äsja renoveeritud Skoone Bastioni DIY rulapargis hulk tegevusi nagu näiteks kiirlaskumine, hüpped ja trikivõistlus. Saju korral tuleb ürituse aega muuta ja korraldaja lubab infot jagada sotsiaalmeedia vahendusel. Neljapäeval kerkib aga koostöös Visit Estoniaga Vabaduse väljakule Tartu kaarsilla kujuline reil, mis sümboliseerib Simple Sessioni minekut tagasi oma sünnipaika, kust tänaseks maailma üks tuntumaid ekstreemspordi sündmusi 2000. aastal alguse sai. 2024. aasta augustis toimub Simple Session üle 15 aasta taas Tartus.

"Me tahame elustada legendaarseid kohti linnaruumis ja tuua tänavatele elu, mille osaks ei ole ainult autosõit," lisab Kalmre, kes on lisaks Simple Sessionile ka populaarse jalgrattaga mööda linna toimuva ühissõidu Tour d'ÖÖ üks korraldajatest.

Reedese rahvusvahelise Autovaba päeva raames toimub Unibet Arena eest algav ja Patarei merekindluse juures lõppev Tour d'ÖÖ rattasõit, mis läbib ka Simple Sessioni võistluspaika Põhjala tehase territooriumil. Kokku läbitakse ligi 15 kilomeetrit ja sealgi võib kohata Simple Sessionil osalejaid.

Mis toimub Tallinnas seoses Simple Sessioniga 20.-24. septembril?

Kolmapäeval 20. septembril alates kella 15-st Skoone Bastioni tänavajämm (toimub, kui Skoone Bastioni asfalt on kuiv)

Neljapäeval 21. septembril vaatemänguline rula ja BMX show Vabaduse väljaku treppidel

Reedel 22. septembril toimub koostöös Tallinn roheline pealinn ja rahvusvahelise Autovaba päeva puhul Tour d'ÖÖ Tallinn 73. sõit. Tour d'ÖÖ kogunemine on reedel 22. septembril kell 19 Unibet Arena ees ja lõpp Patarei merekindluse juures. Üritusele on end kirja pannud ligi 4000 inimest.

Kõik välisündmused on tasuta ning vaatama on oodatud on kõik huvilised. Skoone Bastioni ja Vabaduse Väljaku sündmused toimuvad kui tänav on kuiv. Laupäeval ja pühapäeval aset leidva Simple Sessioni põhipäevadele sise-skatepargis müüb pileteid Piletitasku.