Joonas Lember võitis MM-sarjas hõbemedali

Seis ennem viimast etappi oli põnev ja tiitlivõitmise võimalus oli lausa viiel piloodil. Ennem otsustavat etappi oli sarja juhtimas viiepunktilise eduga Joonas Lemberi ja Mattia Calzolari ees Luca Finotti Itaaliast. Lemberist ja Calzolarist olid omakorda kahe punkti kaugusel poolakas Henryk Synoracki ja Marek Peeba.

Ajasõidust võttis Lember maksimumi, tagades omale esimese stardikoha. Teise kohaga üllatas poolakas Michal Kausa ja kolmas oli bulgaarlane Viktor Lyubenov. Peeba sai neljanda stardikoha ning Calzolari ja Finotti olid kuuendal ja seitsmendal kohal.

Esimese sõidu starditulede kustudes sai parima lähte Lember, kes suutis juba esimestel ringidel sõita sisse pika edu Calzolari ja poolaka Kecinski ees. Viiendal ringil läks aga lendu itaallase Daniele Ghiraldi paat, heisati punane lipp ja sõit läks kordusstarti. Kordusstardist sai Lember jälle hea lähte ja läks sõitu juhtima. Tema kannul Finotti, Synoracki ja Calzolari. Ruudulipu langedes oli järjekord Lember, Finotti, Calzolari kuid Finottile määratud karistus stardisirge rikkumise eest langetas ta viiendale kohale ja tõstis Calzolari teiseks ja Synoracki kolmandaks.

Teise sõidu stardist sai järjekordselt parima lähte Lember, kuid juba esimesel ringil lendas paadist välja Juri Suvorov ja sõit tuli katkestada punase lipuga. Kordusstardist oli esimesena pöördepois Lember, kuid teisel ringil ütles tema tehnika üles ja sõit tuli katkestada. Liidrikoha võttis üle Finotti kes võttis ka sõiduvõidu. Teise koha punktid läksid Kecinskile ja kolmas oli Calzolari.

"Oli päris pingeline moment kui saime teada, et kokku oli jooksnud väntvõlli laager. Mootori vahetus oleks nullinud ära esimese sõidu esikoha punktid ja võtnud meilt ära medalivõimaluse. Ainsaks võimaluseks oli võtta varumootori väntvõll ja panna see tehnilise kontrolli läbinud mootorile, kuid selleks oli aega ainult 1,5 tundi ja seda tuli teha peaaegu "põlveotsas". Kaotada ei olnud midagi ja jäime lootma, et algosadeks võetud mootor sai korralikult uuesti kokku." võttis raske momendi kokku Lemberi treener Algo Kuus.

Viimasesse otsustavasse sõitu läks parimalt stardikohalt Finotti ja mootori korda saanud Lember startis samal ajal 10. kohalt. Fooritulede kustudes läks Finotti sõitu juhtima, kuid iga ringiga tuli Lember lähemale ja kolmandal ringil oli ta sõitnud ennast juba teisele kohale. Viimasel sirgel olles külg-külje kõrval rikkus Lemberi jaoks möödumise halb laine, mis lükka paadi järsult paremale. Sõiduvõidu võttis Finotti, Lember teine ja Kecinski lõpetas kolmandana.

Etapivõiduga kindlustas omale maailmameistritiitli Luca Finotti, etapil teiseks tulnud Joonas Lemberile riputati kaela MM-sarja hõbemedal ja pronksile tuli oma esimest hooaega sarjas sõitev Mattia Calzolarile. Marek Peeba lõpetas MM-sarja viiendal kohal.

"Oli väga keeruline MM-sari. Tehnilisi probleeme oli pea kõigil etappidel ja meeskonnal olid käed tööd täis. Peale katkestamist teises sõidus oli meie jaoks maksimum võtta MM-hõbe ja seda me ka tegime. Sügav kummardus G.R.M. Racingule, kelle mootoritega me sõidame ja kes on pakkunud meile tuge juba mitu aastat. Samuti meeskonnale kellega me teist aastat oleme selles karusellis olnud ja nüüd lisandus eelmise hooaja MM-tiitlile ka MM-hõbe." jäi hoolimata raskuste kiuste Lember MM-sarjaga rahule.

Paadiklassi F-125 Euroopa meistrivõistlused sõidetakse septembri viimasel nädalavahetusel Poolas.