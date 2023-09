Üllatunud Nurme: selline aeg paneb finišis hõiskama!

"Ma olen praegu väga positiivses meeleolus," rääkis Nurme ERR-ile. "See pani lausa finišis hõiskama, et suutsin kaks nädalat pärast maratoni nii tugeva aja joosta, see on maanteel Eesti kõigi aegade teine tulemus, minu jaoks selle hooaja edetabeli kõige tugevam 10 km aeg ja seda ma kindlasti ei oodanud. See rada ei ole kõige kiirem rada, aga tundub, et tõusudel oli mul kergem kui langustel."

"Ma ei saanudki aru, kui kiiresti ma üldse jooksen ja sellepärast see lõppaeg oligi üllatus. Eks see maraton istub veel jalgades. Piltlikult ütleme umbes nii, et sõidad jalgrattaga ja kummid on pooltühjad, umbes sama tunne oli täna joostes," lisas Nurme.

Naistest ületas esimesena lõpujoone Laura Maasik ajaga 34 minutit ja 46 sekundit. Tema sõnul naiste hulgas liialt suurt konkurentsi polnudki, kuid mehed sundisid pingutama.

"Olen jooksuga loomulikult rahul. Natukene jäi kahjuks isiklikust rekordist puudu, mis siis nädal tagasi Pärnu kahe silla jooksul sai joostud. Võrreldes eelmiste aastatega kindlasti oluline edasiminek, selle üle on hea meel. Tallinna maratonil on alati super melu ja oma nime järgi kaasaelajaid on palju, see annab kõvasti juurde ja on hea pingutada," sõnas Maasik.

Lisaks 10 km jooksule peeti laupäevalveel ka poolmaraton. Parima eestlasena sai 15. koha Bert Tippi, kes läbis 21,1 km tunni ja kümne minutiga. Naiste konkurentsis lõpetas kuuendana Jekaterina Patjuk ajaga tund ja 17 minutit. Jooksu võit läks Ugandasse.