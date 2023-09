Aganits: on raske, kui üritad ja tahad, aga õnnestumisi tuleb vähe

"Minimaalne eesmärk täidetud, soov alagrupist edasi pääseda jäi täitmata," rääkis Aganits pärast teisipäevast 1:3 kaotust Belgiale. "Paraku on reaalsus selline, Belgia vastu ei saanud. Läksime mängima edasipääsu nimel ja kogu meeskonna jaoks oli see eesmärgiks, aga jälle jäi see tegemata. Kahju. Midagi pole teha, Euroopa keskmine tase on läinud ühtlasemaks ja kellegi vastu midagi lihtsat ei saa," lisas kapten.

Aganitsa sõnul ei saa tulemust panna vähese emotsionaalsuse arvele. "Keegi ei läinud neid mänge lihtsalt mängima. Eks see on raske, kui kogu aeg üritad, sunnid ja tahad, aga õnnestumisi tuleb vähe. Seda ei saa kindlasti väita, et tulime lihtsalt kokku ja mängisime turniiri ära: ma arvan, et kellelgi ei jäänud midagi sisse. Kõik mängijad on seda turniiri oodanud ja kõik mängijad Eestis on alati nõus selle nimel koondises olema," rääkis ta.

Turniiri eel räägiti palju sellest, et Eesti sattus EM-iks nn surmagruppi, kus vastasteks nii valitsev maailmameister kui nelja aasta tagune Euroopa meister. "Kõik väiksemad suudavad suuremaid üllatada, järjest rohkem on alagrupisiseselt segamini mänge, aga meie alagrupis ei ole midagi teha: kui sa ei kasuta Saksamaa, Serbia, Itaalia, Belgia vastu oma poolikuid võimalusi ära, on väga keeruline. Teiselt poolt ei anta mitte midagi tasuta vastu, iga punkti nimel tuleb distsiplineeritult ja meeskondlikult mängida," iseloomustas Aganits meeskondade taset.