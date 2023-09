Mo Farah pälvis karjääri eelviimasel võistlusel neljanda koha

Neljakordne olümpiavõitja Mo Farah osales pühapäeval Londonis toimunud The Big Half poolmaratonil ning teenis enda karjääri eelviimases võistluses neljanda koha.

Farah püsis poolmaratoni esimeses pooles juhtgrupi kannul, kuid langes umbes 30 minutit pärast starti tahapoole.

Finišijoone ületas esimesena Jack Rowe ajaga 1:01.08, teiseks jäi Mahamed Mahamed (+0.08), kolmandana lõpetas Andrew Butchart (+1.07). Farah pälvis neljanda koha, lõpetades ajaga 1:02.43 (+1.35).

"See oli minu jaoks üsna emotsionaalne, sest ma ei ole end sel nädalal kuigi hästi tundnud. Lisaks on mul väike külmetus," sõnas Farah pärast jooksu. "Ma ei olnud kindel, kas saan üldse jooksu kaasa teha, aga mõtlesin kõikide nende peale, kes tulid mind siia vaatama."

Farah kiitis jooksuvõitjat ning ütles, et hakkab vanaks jääma. "Kui oled kõik saavutanud, siis peab see ükspäev ka läbi saama," ütles 40-aastane jooksja.

Naiste seas võidutses Calli Thackery ajaga 1:09.15, teiseks jäi Rose Harvey (+0.47), kolmandana lõpetas Abbie Bonnelly (+1.16).

Farahi nimel on Suurbritannia rekord nii 1500, 5000 ja 10 000 meetri jooksus kui ka poolmaratonis ja maratonis. Olümpiamängudelt on jooksja võitnud neli kuldmedalit, sellele lisaks on Somaalias sündinud jooksja tulnud kuuel korral maailmameistriks.

Farah on varasemalt öelnud, et tema viimaseks võistluseks jääb 10. septembril toimuv Great North Runi poolmaraton.