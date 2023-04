Londoni maratonil jäi maailmarekordist puudu 16 sekundit, Farah üheksas

Kiptum ületas finišijoone Londoni Maratonil ajaga 2:01.25, mis jääb vaid 16 sekundi kaugusele Keenia jooksja Eliud Kipchoge maailmarekordist. Kiptum edestas konkurente pea kolme minutiga, teisena ületas finiši Keenia jooksja Geoffrey Kamworor (2:04.23) ja kolmandaks jäi Etioopia jooksja Tamirat Tola ajaga 2:04.59.

Enda karjääri viimase maratoni jooksnud neljakordne olümpiavõitja Mo Farah lõpetas üheksandana ajaga 2:10.28.

NEW COURSE RECORD! What a moment. Kelvin Kiptum wins the 2023 TCS London Marathon and it's the second quickest time in history! #LondonMarathon #WeRunTogether pic.twitter.com/vw6UqgrmFH

Naiste seas võitis hollandlanna Sifan Hassan vaatamata puusavigastusele, mis teda silmnähtavalt jooksu esimese pooles häirima hakkas. Tokyo olümpiamängudel 5000 ja 10 000 m jooksud võitnud Hassan jõudis viimasel kilomeetril sprindiga esikohale ning finišeeris ajaga 2:18.34. Talle järgnesid Alemu Megertu (+0.04) ning Peres Jephirchir (+0.05).

How did she do that!?



The moment Sifan Hassan pulled off the most unlikely comeback to win the 2023 TCS London Marathon.#LondonMarathon #WeRunTogether pic.twitter.com/5BtARVtDDB