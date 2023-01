Karjääri viimast hooaega alustanud Farah soovib jätkata treenerina

Neljakordse olümpiavõitja ning kuuekordse maailmameistri viimaseks suureks eesmärgiks sportlasena on aprillis toimuv Londoni maraton. Kuu enne selle starti tähistab Farah 40. sünnipäeva.

"See on olnud hiilgav karjäär. Ma ei ole enam noor: ma ei suuda enam õiges vormis naasta ja mulle meeldiks väga lõpetada kodupubliku ees. Kahtlemata oleme minu karjääri lõpusirgel," vahendab Eurosport Farahi sõnu. "Ma ei lähe järgmisel aastal olümpiale ja usun, et 2023 jääb minu karjääri viimaseks aastaks. Muidugi, kui hooaja lõpus valitaks mind oma riiki esindama, ei saaks ma seda tagasi lükata, aga võtan ühe võistluse korraga ja valmistun Londoni maratoniks."

Farahi nimel on Suurbritannia rekord nii 1500, 5000 ja 10 000 meetri jooksus kui ka poolmaratonis ja maratonis. Eelmisel nädalal võttis 3000 meetri jooksu rekordi tema nimelt üle Sam Atkin. "Minu karjääri lõpuni pole enam palju jäänud ja kui see juhtub, tahan inimestele näidata, mida on võimalik raske tööga saavutada. Mul on treenerilitsents taskus, tahaksin seda kasutada," lisas Farah.