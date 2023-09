Jooksulegend Mo Farah lõpetas karjääri viimase võistluse neljandana

Farah finišeeris Inglismaal Newcastle'i ümbruses toimunud Great North Runi poolmaratonil ajaga üks tund, kolm minutit ja 27 sekundit.

"Mõistagi on tänasel päeval minu jaoks väga emotsionaalne tähendus. Jooksu ajal käis peast päris palju mõtteid läbi," lausus Farah finišis. "Jooksmine on minu jaoks kõik. See on see, mis mind päästis. Olen seda jooksu varem kuuel korral võitnud, mul on siin palju hämmastavaid mälestusi. Minu jaoks oli väga oluline siin karjäär lõpetada."

Võitjaks tuli etiooplane Tamirat Tola, kes läbis 21-kilomeetrise distantsi ajaga 59 minutit ja 58 sekundit. Pjedestaali madalamatele astmetele astusid belglane Bashid Abdi ja etiooplane Muktar Edris.

Naiste arvestuses teenis võidu maratoni valitsev olümpiavõitja keenialanna Peres Jepchirchir. Kaasmaalane Sharon Lokedi jäi teiseks, kolmas oli britt Charlotte Purdue.

For the final time in his professional career, Mo Farah crosses the finish line



The quadruple Olympic and six-time champion bows out at the Great North Run by finishing fourth in 63:28



That's 4:51 min/mile pace at 40 #GreatNorthRun pic.twitter.com/UqzwQK9efJ