Rump kindlustas viimasel ringil hooaja esimese pjedestaalikoha

Laupäeva õhtul peetud võistlussõitu alustas Proton Competitioni auto number 93 (Michael Fassbender, Richard Lietz, Martin Rump) neljandalt kohalt. Kuigi juba neljatunnise sõidu algfaasis tegi Fassbender pirueti ja tiim langes võistlejaterivi lõppu, sai Rump pärast Lietzi vahetust rajale viiendalt kohalt. Veel kaks ringi enne sõidu lõppu hoidis eestlane neljandat kohta, ent viimase ringi stardisirge lõpus möödus ta tiimikaaslasest Julien Andlauerist ja noppis ööpimeduses Euroopa Le Mansi sarjas hooaja esimese pjedestaalikoha. Võistluse võitis Ferraril kihutanud Kessel Racing tiim.

"Oleme tulemusega ülirahul. Sõit algas suurte katsumuste ja ebaõnnega ning olime justkui mängust väljas. Ent me ei andnud alla ja tegime oma strateegia jooksvalt ümber, et tekkinud olukorrast kuidagi välja tulla. Pidin oma vahetuses pimedas võistlema kõige kõvemate sõitjatega, kes selles sarjas GT-autodes sõidavad," sõnas Porsche 911 RSR-19 rooli keerav Rump. "Võtsin kõvasti riske ja nii õnnestus mul vahetult enne lõppu saada tiimikaaslase tuulde. Viimase ringi stardisirgel õnnestus saada hea kiirendus ja esimeses kurvis suutsin teha möödasõidu. Viimasel ringil oli oluline pjedestaalikoht kindlustada ja mitte lubada vasturünnakut."

Euroopa Le Mansi sarjas jääb tänavuse hooaja lõpuni veel kolm võidusõitu, millest üks peetakse legendaarsel Spa ringrajal Belgias ja kaks Portugalis Portimaos. Hooaja alguses kogetud rohke ebaõnne järel pakkus kordaminek Aragonis mõistagi suurt rahulolu. Rumpi jaoks oli laupäeval teenitud pjedestaalikoht Euroopa Le Mansi sarjas tema karjääri teine.

"Meil olid ka kahel viimasel etapil omad võimalused ent siis ei tulnud välja. Selge, et kogu tiim vajas seda poodiumit väga ja see annab meile hooaja teiseks pooleks palju enesekindlust. Me näitasime, et suudame peaaegu täiesti lootusetust olukorrast kerkida poodiumile. Ootan väga Spa ja Portimao võidusõite, et miks mitte seda tulemust taas korrata," tõdes Rump.

Euroopa Le Mansi sari jätkub 24. septembril Spa-Francochamps ringrajal sõidetava nelja tunni sõiduga.