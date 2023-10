Rump keerulisest hooajast: komplekt on olemas, aga kogu aeg midagi juhtub

Reedel peetud esimeses võidusõidus algasid Proton Competitioni auto number 93 (Porsche 911 RSR) probleemid juba kvalifikatsioonis. Eestlase tiimikaaslane Michael Fassbender sõitis kvalifikatsiooni viimastel minutitel rajalt välja liivale, põhjustas punase lipu ja reeglite järgi tühistati tiimi tulemus. ELMS-i reeglite järgi pidi viimaselt kohalt sõitu alustanud Proton Competitioni auto seejärel vahetama ka startivat juhti ning kuna Rump oli vabatreeningul kolme mehe peale tiimis kiireim, tuli võistlust alustada eestlasega.

"Kvalifikatsiooni intsidendi tõttu oli meie strateegia võistluseks väga piiratud, sest pidime otsustama, kas sõidan amatöörsõitjate vastu oma vahetuse ära või vahetame koheselt esimese ringi järel amatöörsõitja taaskord rooli. Kuna võistlust alustavad amatöörsõitjad, oleksin ma oma kiirust saanud ära kasutada ja ehk vahesidki sisse sõita, ent sõidu alguses on kogu aeg rajal turvaauto oht. Seeläbi otsustasime pärast esimest ringi vahetada Michaeli taaskord rooli, et võistluse edenedes ei peaks tema omakorda sõitma tugevamate vastu. Paraku ebaõnnestus meil ka boksipeatus, kus kaotasime liialt aega," sõnas Rump nende tiimi võtmemomentide kohta.

Pärast Fassbenderi vahetust sai Martin Rump seekord Algarves sõita pisut alla tunni ja tiimi kolmas sõitja Richard Lietz tõi võistkonna lõpuks rasketes tingimustes toimunud neljatunnise võidusõidu järel kümnendana finišisse. LM GTE klassis teenisid kaksikvõidu eestlase võistkonnakaaslased, sest nii esimese kui teise koha said Proton Competitioni Porsched.

Martin Rump on küll koos tiimikaaslastega tänavu jõudnud ka korra Aragonis poodiumile, ent suuremat osa hooajast on varjutanud erinevad probleemid, mis ei ole lubanud kõrgeid kohti rohkem püüda.

"Õnne ei paista meie autos olema. Meil on olemas potentsiaal, kiirus ja teadmine, et kui asjad lähevad suuremate viperusteta, siis suudame seda ka realiseerida. Praegu on aga olnud palju kordi, kui mingisugune väike asi nullib meie šansid. Komplekti taha midagi ei jää, ent kogu aeg midagi juhtub," iseloomustas Rump tänavust hooaega. Euroopa Le Mans'i sari lõpeb pühapäeval, kui Eesti aja järgi kell kolm antakse start hooaja viimasele nelja tunni sõidule.