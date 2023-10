Rump hooaja viimase sõidu eel: anname endast kõik, mis vähegi võtta on

Eesti edukaim kereautode võidusõitja Martin Rump paneb pühapäeval punkti Euroopa Le Mans'i võidusõiduhooajale, mis on pakkunud kahetisi emotsioone. Ühtpidi on tema staatus karmis võidusõidumaailmas aina kasvamas, teistpidi on hooaega varjutanud rohke ebaõnn ja seni on viiest etapist ette näidata vaid üks poodiumikoht.

Individuualselt pole Rump suuremaid eksimusi hooajal sisse lasknud, ent neljatunnised kestvussõidud on tiimisport. "Väikesed vead maksavad palju kätte ja see ongi meie hooaja rütm olnud. Justkui komplekt on olemas, aga mingi väike asi läheb valesti ja sealt ei ole enam tagasiteed," ütles Rump ERR-ile.

"[Pühapäeval] ongi see, et saaks hea õnne ja sujuva sõiduga kõik asjad tehtud. Siis usun, et saame sõita ka hea koha peale. Aga kui mingid asjad juhtuvad siin-seal, siis tihtipeale me neid kõiki ei kontrolli. Aga me saame teha kõik endast oleneva, et anda kõva lahing ja lõpetada korraliku positiivse emotsiooniga," lisas eestlane.

Reedel peetud esimeses võidusõidus lõpetas Rump koos tiimikaaslaste Richard Lietz ja Hollywoodi näitleja Michael Fassbenderiga kümnendal kohal, ent Fassbenderi kvalifikatsioonis tehtud eksimuse tõttu lõppes sõit juba sisuliselt enne starti, kui iirlane kvalifikatsioonis rajalt välja sõitis.

Pühapäeval ootab Portimaos ees hooaja viimane sõit. "Meil on viimane võidusõidu nädalavahetus ja ainult üks sõit veel minna. Üritame tulla nii hea tulemusega koju, kui võimalik ja anname endast kõik, mis meist vähegi võtta on. Siis vaatame, kuidas võidusõidujumalad meile kätte mängivad kohad," sõnas Rump.