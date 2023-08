Ksenija Balta hakkab Audenteses noori treenima

End tippsportlasena tõestanud sportlased annavad oma karjäärile uue põneva pöörde ja alustavad Audentese spordiklubis juba sellel sügisel konkreetsete gruppidega.

Audentese spordiklubi treenerite komplekteerimine on sellega lõpusirgel ja ajakavad algavaks hooajaks suures osas paigas. Kuu alguses toimunud treenerite liikumised on positiivse lahenduse saanud.

Audentese spordigümnaasiumi vilistlased Ksenija Balta ja Karl Robert Saluri naasevad Audentesesse uuele ringile ning leiavad, et parim viis spordis jätkata on panustada noortesporti.

"Tippsportlase karjäär on mulle väga palju põnevaid hetki pakkunud ja tahan spordisüsteemile omalt poolt tagasi anda," kommenteeris kaugushüppe Euroopa sisemeister ja kahekordne Eesti aasta naissportlane Balta.

"Võtsin siit kunagi kaasa tarkuse, kuidas treenides säilitada tasakaal nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil. Kõik on praktikas läbi proovitud ja nüüd saan seda tarkust omakorda edasi anda."

Olümpiamängudel edukalt osalenud Saluri soovib uues ametis pühenduda laste mitmekülgsele arendamisele. "Soovin jagada oma kogemusi ja innustada lapsi liikuma ja sporti tegema. Audentese laialdased võimalused ja suur spordialade valik annab lastele võimaluse kõike proovida ning leida oma lemmik spordiala," lisas Saluri.

Audentesega liitunud rahvusvahelise kogemusega profikorvpallur ja 11 korda Eesti aasta parimaks korvpalluriks valitud Merike Anderson leiab, et spordist saadud kogemus, tunnetus ja teadmised loovad tugeva positsiooni treeneritöö jätkamiseks.

"Tegemist on põneva karjääripöördega. Kindlustunde ja hea seljataguse annab Audentese meeskonna asjatundlikkus noorte sportlaste arendamisel ning innustamisel," räägib Anderson.

Audentese juhatuse liige ja Audentese spordiklubi juhataja Priit Ilveri sõnul on uued ning värske pilguga treenerid spordiklubi meeskonda väga oodatud.

"Usume, et nende liitumine on hea uudis ka lapsevanematele ja lastele. Meie saalides treenivad tippsportlased on lastele ja noortele alati motiveerivalt mõjunud, nüüd on neil võimalus ise tippude käe all treenima hakata," rääkis Ilver.

Ilveri sõnul on Audentese spordiklubi ajakavad valdavas osas paigas. Lisaks hakkavad Audentese spordikeskust kasutama ka mitmed uue klubi treeningurühmad ja spordihallis on kõik ajad uueks hooajaks juba täitunud.

2000. aastal asutatud Audentese spordiklubi pakub Eesti suurima omataolise klubina lastele ja noortele võimalust liikuda ning annab hea stardipositsiooni tippsporti jõudmiseks.

Treenida saab kümnel spordialal: akrobaatika, sportvõimlemine, judo, kergejõustik, korvpall, moodne viievõistlus, mudilaste üldkehaline ettevalmistus, orienteerumine, tennis ja ujumine.

Audentese nime all tegutsevad lisaks spordiklubile veel spordigümnaasium, erakool, e-gümnaasium, rahvusvaheline kool, lastekool ja huvikeskus.