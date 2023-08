Pihela: pigem jäin rahule ja saan siit hea tundega hooaega jätkata

"Eks ikka on natukene kahju, aga tegelikult ei olnud finaal mu pea eesmärk. Ma tulin siia omalt poolt head tulemust tegema ja seda ma ka tegin, olen tegelikult väga rahul," rääkis Pihela.

Oma hüpetele Pihela kohe täpseid kommentaare anda ei osanud. "Ma ise ei ütleks, et need nüüd nii lähedal olid. Ma ei oska praegu väga kommenteerida, ma ei ole ise näinud neid hüppeid. Pean treeneriga arutama, aga midagi jäi täna puudu," sõnas Pihela.

Pihela sõnul oleks võinud kõrguse 1.89 ületada juba esimesel katsel. "Sain teisel katsel üle, täitsa enam-vähem, oleks võinud ka esimesel üle saada, siis oleks praegu ka finaalis," kommenteeris kõrgushüppaja.

"Treener aitas tehniliste nõuannetega, et kuidas hoojooksu efektiivsemalt teha. Täna oli kuidagi uimane see hoojooks ja võib-olla see saigi täna saatuslikuks," lisas Pihela.

Enne võistlust eestlane suurt närvi ei tundnud. "Täitsa rahulik olin, mingit suurt pinget ei olnud, sest seda ma endale peale ei pannud. Täitsa rahulik ja mõnus oli. Pigem jäin rahule ja saan siit hea tundega hooaega jätkata," lõpetas Pihela.