Enden korvpalli MM-ist: ma ei näe, et ameeriklastele võiks kohe kuldmedalid kaela riputada

MM-i alagrupimängud toimuvad Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias, finaalmängud peetakse Filipiinide linnas Pasays. Maailmameister selgub 10. septembril. Turniir toimub ka kvalifikatsioonina 2024. aasta Pariisi suveolümpiamängudele.

Korraldaja Prantsusmaa on olümpiakoha juba kindlustanud. MM-i kaudu teenivad koha kaks paremat koondist Ameerika ja Euroopa maailmajaost. Nii Aafrika, Aasia ja Okeaania maailmajaost tagab olümpiakoha üks meeskond.

"Tuleb väga huvitav MM-turniir. Meie oleme harjunud palju Euroopa ja NBA korvpalli vaatama, aga MM-il näeb erinevaid stiile teistest maailmajagudest. Treenerina on seda põnev jälgida. Mina väga tahan näha nii palju mänge kui võimalik ja loodan, et kõik korvpallifännid teevad sama," ütles Eesti koondise juhendaja Jukka Toijala.

"Usun, et tuleb põnev MM, kuna võistlustules on palju tugevaid koondiseid," lisas Nõukogude Liidu koondisega maailmameistriks tulnud Heino Enden. "Umbes kümmekond võistkonda pretendeerivad kaheksa hulka pääsemisele. Ma ei näe ameeriklastel nii suurt ülekaalu, et neile võiks kohe kuldmedalid kaela riputada. Põnevust lisab juurde see, et MM-il mängivad meie lähinaabrid Soome, Läti ja Leedu."

Eesti naabritele Enden suuri edasipääsemise lootusi ei näe, kuid hea õnnestumise korral ei saa seda välistada. "Läti ja Soome on väga tugevates alagruppides. Neil tuleb alagrupist edasi pääsemiseks ühte väga tugevat võistkonda võita. Leedu alagrupp on veidi nõrgem, aga neil ilmselt tuleb vaheringis vastu USA või Kreeka. Sealt ei ole lihtne kaheksa hulka jõuda."

"Leedul on tagamängijate tase nõrgavõitu," jätkas Enden. "Ega nad ei ole ka kontrollmängudes väga kindlat mängu näidanud. Ärakukkumised on liiga suured olnud. Lätil oleneb paljuski alagrupist. Kui nad sealt edasi saavad, siis on neil Leedust suurem tõenäosus veerandfinaali jõuda. Lätil on ka Porzingiseta hea ja ühtlane võistkond."

Uurisime ka soomlasest Eesti korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijala käest, kuidas võib MM-il minna Soome koondisel. "Soome alagrupp on väga keeruline, aga kui läheb väga hästi, siis neil on võimalus edasi pääseda. Aga siis nad peavad üllatama kas Austraaliat või Saksamaad. Nende alagrupp on MM-i tugevaim, aga väike võimalus on olemas."

USA koondise peatreeneriks on NBA-s kõvasti tuntust kogunud treener Steve Kerr. Mida võime oodata tema käe all mängivast USA koondisest? "Eelkõige tarka mängu. Kerr on selline treener, kes on ennast mängijana tõestanud. Ta suudab autoriteet olla ja NBA tähed meeskonnana mängima panna," selgitas Enden.

"See on tavaliselt ameeriklaste suurim probleem. Neil alati leidub liidreid, aga kas ka ülejäänud mängijad suudavad oma egod alla suruda ja meeskonnana mängida? Vastasel juhul kipub neil üle võlli minema. Ma usun, et USA on ikkagi peamine kuldmedali pretendent. Teiste, eelkõige Prantsusmaa, Austraalia ja Saksamaa puhul on küsimus, kas nad suudavad USA liidrid neutraliseerida ja oma mängu peale suruda," lisas maailmameister.

Koosseisust hoolimata on turniiri peafavoriit siiski USA. Uurisime aga Eesti koondise peatreeneri käest, millised koondised lisaks ameeriklastele veel medalite nimel heitlema hakkavad? "Kindlasti on veel paar favoriiti. Euroopast näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa. Kindlasti ei saa ära unustada Kanadat ega Austraaliat. Nende hulgast võiks medalikolmik tulla, aga igal MM-il on üks üllataja. Äkki sel korral Leedu. Võib-olla nad saavad paremini hakkama kui ootused nende suhtes ei ole ülemäära kõrged."