Saksamaa tähtmängija võitleb MM-i eel vigastusega

FIBA maailmameistrivõistlused korvpallis algavad 25. augustil, kuid Schröder, keda möödunud klubihooajal kimbutas Achilleuse kõõluse vigastus, pole antud vigastusega kaasnevatest hädadest veel täielikult lahti saanud, vahendab BasketNews.

"Mul oli probleeme Achilleuse kõõlusega põhihooaja lõpus ja probleemid jätkusid hooaja järel," sõnas Schröder Saksamaa meediale. "Olen kõik raviprotseduurid ära teinud ja üritan tagasi 100 protsendi peale saada. See on juba meie kaheksas treening ja on olnud ka üks mäng. Kõik on end vaikselt end paika häälestamas. Seis on väga hea," jätkas mees.

Peatreener Herberti jaoks on Schröderil koondise juures väga oluline roll liidrina. "Ta on heas vormis, aga ta pole veel parimas korvpallivormis. Meil on veel aega ja näeme selle kallal iga päev vaeva. Peame trennis pingutama, kuid vajame ka päevi taastumiseks," kommenteeris Herbert olukorda. "Ta on meie kapten, meie liider. Ta on uhke, et on meie kapten," jätkas peatreener.