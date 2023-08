Läti korvpallikoondise liider jääb MM-ilt kõrvale

Lätlane Kristaps Porzingis teatas teisipäeval sotsiaalmeedias, et jätab FIBA korvpalli maailmameistrivõistlused jalavigastuse tõttu vahele.

"Pärast mitmenädalast taastumist ja korduvaid MRT-uuringuid takistab mu jala plantaarfastsiit [ehk kukekannus] mind endiselt mängimast," ütles Porzingis Twitteris.

"See otsus on tehtud koos rahvuskoondise meditsiinipersonali, treenerite ja Celticsi meeskonnaga. Nüüd on vaja taastumisprotsessi jätkata," lisas lätlane.

Läti mängib H-alagrupis ning kohtub seal Kanada, Liibanoni ja Prantsusmaaga.