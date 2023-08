Avo Keel asub treenima Saaremaa noori võrkpallureid

Avo Keel oli aastatel 2004-14 Eesti ja aastatel 2017-21 Läti meeste koondise peatreener. Samuti on ta olnud erinevatel aastatel pikka aega Eesti tippklubide peatreener (Audentes, Selver ja Pärnu Võrkpalliklubi). 2022-23 oli Avo Keel Soomes Rovaniemi klubi peatreener ja alates 2023.a on ta Eesti koondise abitreener. Avo Keelt on tunnustatud ka mitmete riiklike autasudega.

"Mul on siiralt hea meel, et saan tulevikus panustada Saaremaa noorte ja seoses sellega loodetavasti ka Eesti võrkpalli arengusse. Kuna Saaremaa spordikoolil oli tekkinud vajadus noorte treeneri järele ja minu praeguse elukorraldusega sobis see ideaalselt, siis otsustasime peale lühikest ja väga konstruktiivset kohtumist lüüa käed. Suur osa koostöö sündimisel oli ka Saaremaa Võrkpalli Liidu aktiivil," kommenteeris Keel oma tööle asumist.

Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et spordikool on lahkuvale võrkpallitreenerile otsinud asendajat aktiivselt pea viimased 8 kuud. "See, et lõpuks saadi Avo Keele näol spordikooli tööle nii suurte kogemustega treener, on tõeline lotovõit," kommenteeris Mäetalu.

Saaremaa Võrkpalli Liidu eestvedaja Kristi Põllu sõnul on võrkpalli entusiast Madis Lepp juba aastaid Avo Keelt Saaremaale noortega tegelema kutsunud. "Kuigi hetkel on tegemist ajutise lahendusega, siis edaspidi on Saaremaa Võrkpalli Liidul soov teha Avoga koostööd pikemalt. Seda eeldusel, et kohalikud ettevõtjad ja võrkpallitoetajad sellele jätkuvalt õla alla panevad ning see ka Avo tulevikuplaanidesse sobib," lisas Põld.

Kõik osapooled on tänulikud toetajatele, kes andsid panuse võrkpallitreener saarele tuua. Peagi algava koostöö suhtes ollakse positiivselt meelestatud ja selles nähakse võimalust anda edasiviiv panus Saaremaa võrkpalli arengusse.