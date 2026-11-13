Zelinski ja Tabasalu koostöö sai läbi

Tänavu Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas jalgpalliliigas kaheksanda koha saanud JK Tabasalu andis teada, et kaks ja pool aastat kestnud koostöö peatreener Indrek Zelinskiga on lõppenud.

Zelinski liitus Tabasalu treeneritetiimiga 2024. aasta suvel, kui meeskond mängis esiliigas, vahendab Soccernet.ee. Zelinski nimetati peatreeneriks sama aasta lõpus, kui Tabasalu sai esiliigas kümnenda koha ja langes aste madalamale. Esiliiga B-s saadi esimesel hooajal 47 punktiga kuues koht ja teisel hooajal lõpetati 38 punktiga kaheksandal kohal.

"Poisid tegid kahe ja poole aasta jooksul palju tööd ning arenesid jalgpalluritena. Soovin kõigile – JK Tabasalule, treeneritele ja mängijatele – jõudu, kannatlikkust ja edu kõigis tegemistes nii väljakul kui väljaspool staadionit. Üks sats, üks süda!" sõnas Zelinski klubi lahkumisteates.

Zelinski on lisaks Tabasalule juhendanud Eesti U-18 koondist, Eesti naiste koondist ja Pärnu Vaprust ning olnud Tallinna Levadia, Eesti U-23 koondise, Soome klubi KTP ja Paide Linnameeskonna abitreener