X!

Zelinski ja Tabasalu koostöö sai läbi

Jalgpall
Indrek Zelinski
Indrek Zelinski Autor/allikas: JK Tabasalu
Jalgpall

Tänavu Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas jalgpalliliigas kaheksanda koha saanud JK Tabasalu andis teada, et kaks ja pool aastat kestnud koostöö peatreener Indrek Zelinskiga on lõppenud.

Zelinski liitus Tabasalu treeneritetiimiga 2024. aasta suvel, kui meeskond mängis esiliigas, vahendab Soccernet.ee. Zelinski nimetati peatreeneriks sama aasta lõpus, kui Tabasalu sai esiliigas kümnenda koha ja langes aste madalamale. Esiliiga B-s saadi esimesel hooajal 47 punktiga kuues koht ja teisel hooajal lõpetati 38 punktiga kaheksandal kohal. 

"Poisid tegid kahe ja poole aasta jooksul palju tööd ning arenesid jalgpalluritena. Soovin kõigile – JK Tabasalule, treeneritele ja mängijatele – jõudu, kannatlikkust ja edu kõigis tegemistes nii väljakul kui väljaspool staadionit. Üks sats, üks süda!" sõnas Zelinski klubi lahkumisteates.

Zelinski on lisaks Tabasalule juhendanud Eesti U-18 koondist, Eesti naiste koondist ja Pärnu Vaprust ning olnud Tallinna Levadia, Eesti U-23 koondise, Soome klubi KTP ja Paide Linnameeskonna abitreener

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:14

Zelinski ja Tabasalu koostöö sai läbi

12.11

Itaalia sai jagu Prantsusmaast, Kane tähistas erilist õhtut väravaga

12.11

Käit enne kohtumist Luksemburgiga: tahame oma mänguplaani peale suruda

12.11

Naiste meistriliiga kuu parimad tulevad ajaloolise tiitlini jõudnud Paidest

12.11

Väljalangemistsoonis Manchester United vallandas Carricku

12.11

Eesti kohtunikebrigaad ohjab Rahvuste liiga mängu

12.11

Värske Eesti meister Levadia sai uue tegevjuhi

11.11

Fännide käitumine jättis Hollandis mängu ära ja viis tavatute piiranguteni

11.11

Eesti U-19 jalgpallinoored said valiksarjas suure võidu, Schwarzilt neli väravat

11.11

Eesti jalgpallifännid kogusid klubide toetuseks rekordsumma

sport.err.ee uudised

09:20

Pistonsi täht pakkus kahe lisaajaga põnevusmängus ajaloolise esituse

08:38

Matšpalli tõrjunud Pegula pääses aastalõputurniiril poolfinaali

08:14

Zelinski ja Tabasalu koostöö sai läbi

12.11

Itaalia sai jagu Prantsusmaast, Kane tähistas erilist õhtut väravaga

12.11

Norra järgis Kanada ja Soome eeskuju: Venemaa sportlasi võistlema ei lubata

12.11

Mihhail Selevko: lühikava on sel hooajal kõige suurem väljakutse

12.11

Käit enne kohtumist Luksemburgiga: tahame oma mänguplaani peale suruda

12.11

Pärnu eurosarjamäng läks viimasel veerandil käest Uuendatud

12.11

ETV spordisaade, 12. november

12.11

Ojakäär pääses USA üliõpilasliiga finaalturniirile

12.11

USA ja Kanada korraldasid MM-i alagrupis oodatud võidumarsi

12.11

Endine maailma teine reket plaanib tenniseväljakule naasta

12.11

Legendaarne Argentina ralli naaseb MM-i kalendrisse

12.11

Eesti naiste saalihokikoondis avas MM-valikturniiril võiduarve

12.11

Peeter Olesk tuli Doha MM-il kuuendaks

12.11

Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

12.11

Raieste aitas Murcia eurosarjas suure võiduni

12.11

Kotsari järjekordne kaksikduubel ei päästnud Yokohamat kaotusest

12.11

Naiste meistriliiga kuu parimad tulevad ajaloolise tiitlini jõudnud Paidest

12.11

Tabasalu ei lasknud Mellat pikalt ette, aga kaotusest ei pääsenud

loetumad

12.11

Kanada ei luba Venemaa hokinoori MM-iks riiki

12.11

Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

12.11

Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

12.11

Norra järgis Kanada ja Soome eeskuju: Venemaa sportlasi võistlema ei lubata

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

11.11

DW: Saksamaad võib Venemaa küsimuses heidutada soov korraldada olümpiat

11.11

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

12.11

Värske Eesti meister Levadia sai uue tegevjuhi

12.11

Treener Petrõkina edukast hooaja algusest: meil on veel varu!

12.11

Endine maailma teine reket plaanib tenniseväljakule naasta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo