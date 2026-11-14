HC Panter kaotas kodujääl lisaajal

Panter jäi juba neljandal minutil kaotusseisu, aga suutis kolmanda perioodi alguses 3:1 juhtima asuda. Viimase perioodi keskel suutis Riia klubi aga kahe minuti sees kõigepealt viigistada ja siis ise 4:3 ette minna.

Kolm minutit enne lõppu suutis aga Marek Potšinok viigistada 4:4 ja see tähendas lisaega. Kui sellest oli möödunud vaid 22 sekundit, viskas vastaste Roberts Vitols aga külaliste võiduvärava.

Marek Potšinok viskas Panteri kasuks kaks väravat, üks tabamus kirjutati tema venna Eriku nimele ja ühega panustas Erik Nevolainen. Külaliste rivistuses sai Vitols kirja kübaratriki.

HC Panter on nüüd 15 mänguga kogunud 19 punkti ning asub tabelis Kiievi Capitalsi (24 punkti) ja HK Mogo (21) järel kolmandal kohal. Riia Prizma on kaheksa punkti peal.

Oma järgmise mängu peab Panter teisipäeval, 17. novembril võõrsil HK Zemgale/LBTU-ga.