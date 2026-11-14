Traumast taastunud Kullas oli Tallinna superkrossil kaks korda viies

Eestis sai teist korda ajaloos vaadata superkrossi. Kaks võistluspäeva, 24 sportlast ja 13 riigist. Harri Kullas sai Eesti parimana mõlemal võistluspäeval viienda koha. Kokku jõudis eestlastest mõlemal päeval 12 parema sekka ehk superfinaali kolm. Lisaks ka Sebastian Leok ja Kaarel Tilk.

"Kõige hullem oli see, et mul oli vigastuspaus. Puus käis välja paar kuud tagasi. See andis kindlasti tunda. Sõit ei olnud päris enda sada protsenti. Sõitmatusest parem käsi läks päris täis. See ei ole vabandus, see on reaalsus," lausus Kullas intervjuus ERR-ile.

"Andsin endast parima ja mul on väga hea meel, et sain siin üldse osaleda. See rahvamass, kes elas kaasa, oli väga lahe. Rada oli kindlasti väga palju tehnilisem kui eelmisel aastal ja palju oli kohal superkrossispetsialiste Prantsusmaalt, Brasiiliast, Ameerikast - tase oli mitu-mitu korda kõvem."

"Aga samas oli põnev, pidin ikka sada protsenti andma ja seekord nii," jätkas Kullas. "Vähemalt sain finaali ja publikule mingit sõitu teha. Seekord kaks korda viies."

Enne vigastust oli Kullasel väga edukas hooaega. Ta tegi esimest aastat kaasa Kanada motokrossisarja. Kas see ettevõtmine jätkub ka järgmisel aastal? "Veel ei tea," vastas Kullas. "Kanada sari oli sel aastal väga tore. Uus sari mulle, suutsime kõik etapid olla poodiumil ja üldkokkuvõttes teine."

"See oli päris hea saavutus esimese aasta kohta, uus riik ja uued inimesed, tsikkel, rajad. Tahaks kindlasti Kanadas jätkata, aga veel räägime - lootust on hetke."