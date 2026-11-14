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Rootsis neljandaks tulnud Kehva: rajal oli tunne hea, tiirudes mitte nii

Laskesuusatamine
Foto: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusataja Mark-Markos Kehva teenis Idres hooaja avavõistlusel neljanda koha. Esikümnes oli ta ainus mitte-rootslane. Kaks möödalasku tuli ja kaotust võitnud olümpiavõitjale Sebastian Samuelssonile kogunes meeste tavadistantsil 2.20,8.

"Jään rahule. Rajal oli tunne hea, lasketiirudes mitte nii hea. Ma ei ole veel tulemusi ja analüüse näinud, aga kaotasin kindlasti hästi palju aega tiirus. Täna tundsin end suhteliselt ebakindlalt. Pidin päris palju võitlema, et need märgid alla saada," tunnistas Kehva intervjuus ERR-ile.

" Aga jah, hooaeg hakkas, kuidas ettevalmistus on läinud. Idre võistluste jaoks eraldi ei valmistunud. Treenisin edasi normaalselt, suhteliselt kõrgete mahtudega. Ma olen seda meelt, et kui ma normaalsete treeningute pealt ei suuda end maailmakarikale sõita, siis minu koht ei ole maailmakarikal veel. Hetkel olen rahul."

Kehva mainis eelmisel aastal, et pani ettevalmistuses mahtu juurde. "Grammi keerasin veel juurde. Haigeks ei ole jäänud," lausus Kehva. "Olen arenenud ja ootan huviga maailmakarikat."

Karl Rasmus Tiislär tegi tiirudes neli eksimust ja sai 18. koha. Kaotust võitjale kogunes neli minutit ja 39,1 sekundit. "Ütleks, et enam-vähem läks kõik hästi. Võib-olla ise ei oodanud nii head liikumist ja minekut," sõnas ta. "Kõik peale viimase tiiru, ma arvan, sujus hästi. Viimases tiirus hakkasin võib-olla liiga palju mõtlema ja kaks väikest viga tuli sisse. Aga muidu jään rahule."

"Olud olid väga head, kiire rada ja päris tuulevaikne. Väike, stabiilne tuul oli. Väga ei osanud midagi oodata. Ei olnud võrdlusmomenti. Ei osanud nii head liikumist oodata, aga tuli päris hästi välja täna."

Toimetaja: Siim Boikov

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