Eesti U-19 vutikoondise hea vorm jätkus hinnalise võiduga Türgi üle

Eesti kuni 19-aastaste jalgpallikoondis alistas Türgis toimuval omaealiste Euroopa meistrivõistluste valiksarja teise ringi B-tasandi kohtumises võõrustajate esinduse 3:1 ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Eesti koondis asus juhtima esimese poolaja lõpus Mark Villem Marmei tabamusest, aga Türgi viigistas 54. minutil tänu Emin Torunogullarile.

Eesti kallutas mängu siiski enda kasuks: 77. minutil lõi Aston Visse võiduvärava ja lõpliku seisu kindlustas teisel üleminutil Remo Valdmets.

Pärast seda lõpetas Türgi kümnekesi, sest otse punane kaart anti Mustafa Tosunile.

Eesti on alustanud turniiri kahe võiduga - kolm päeva varem alistati Liechtenstein lausa 6:1. Türgi sai avavoorus jagu Slovakkiast 3:1, kes oli laupäeval üle Liechtensteinist 7:0.

Eesti ja Slovakkia lähevad vastamisi teisipäeval, 17. novembril. Grupi võiduks piisab Eesti koondisele viigist ja ühtlasi tähendaks see valiksarja kolmandaks faasiks A-tasandile tõusmist.