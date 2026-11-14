Tomingas alustas Idres kuuenda kohaga, Külm sai disklahvi

Sel nädalalõpul toimub Rootsis Idres traditsiooniline laskesuusavõistlus, kus on teiste seas võistlustules ka Eesti koondislased.

Esimesena oli laupäeval kavas naiste 12,5 km tavadistants, kus võtsid viisikvõidu rootslannad. Esikoht kuulus Elvira Öbergile (2; 35.50,4), teiseks tuli Johanna Skotheim (1; +1.21,5) ja kolmandaks Ella Halvarsson (3; +2.22,6).

"Otsustasin kohe algusest peale rünnata. Kui kuulsin oma esimest vaheaega, siis hakkasin muretsema, et olin liiga kiiresti startinud. Aga õnneks reageeris keha hästi. Jäi üle vaid nautida," ütles Öberg võistluse järel Rootsi rahvusringhäälingule (SVT).

Parima eestlasena saavutas Tuuli Tomingas kahe möödalasuga kuuenda koha (+2.50,6). Regina Ermits tegi samuti kaks möödalasku ja teenis üheksanda koha (+4.02,8). Hanna-Brita Kaasik sai 24. (4; +6.19,4), Violetta Konopljova 25. (0; +6.42,2), Kretel Kaljumäe 26. (3; +6.46,2) ja Johanna Talihärm 28. koha (3; +7.22,3).

Susan Külm sai disklahvi, sest eksis uue reegli vastu. Nimelt pani Külm lasketiirus enne matile jõudmist käe läbi relvarihma, mida sellest hooajast enam teha ei tohi.

Kokku lõpetas võistluse 57 naist.