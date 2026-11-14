Tartu Ülikooli korvpalliklubi täienes suure serblasega

Gavrilovic on karjääri jooksul mänginud Serbia, Slovakkia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Bulgaaria, Austria, Poola ja Islandi klubides. Cacaki Boraci ridades sai ta kogemusi ka tugevas Aadria liigas.

Hooajal 2025/2026 esindas Gavrilovic Islandil esmalt Tindastolli meeskonda, kus kogus kohalikus kõrgliigas 16 kohtumisega keskmiselt 17,3 punkti ja 6,2 lauapalli. Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL) olid tema näitajad kuues mängus keskmiselt 20,3 punkti ja 7,2 lauapalli, kusjuures kolmepunktiviskeid tabas ta 50-protsendilise täpsusega.

Veebruaris liitus ta Akranesiga, kelle eest viskas viies liigamängus keskmiselt 18,6 punkti ja võttis 7,2 lauapalli.

Varasematest hooaegadest paistab silma Gavrilovići periood Viini klubis BC Vienna: hooajal 2024/2025 kogus ta Austria kõrgliigas 17 mänguga keskmiselt 24,5 punkti, 9,2 lauapalli ja 2,5 korvisöötu.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnul on Gavrilovic mitmekülgse ründearsenaliga mängumees. "Otsisime positsioon nelja-viie peale jõudu juurde ja tahtsime mängijat, kes suudab ka väljast visata," sõnas ta.

"Selle koha pealt meenutab Gavrilovic natuke Karl-Johan Lipsu, aga ta on gabariitidelt suurem mängija. Kui kasutame teda viie peal, tõmbab ta kindlasti mängu laiali ja kaitses abistamine saab olema raskem. Samuti ootame temalt serblastele omast võitluslikkust."

Gavrilovic kommenteeris enda liitumist valitseva Eesti meistriga järgmiselt: "Mul on väga hea meel Tartu meeskonnaga liituda ja alustada Eestis oma korvpallikarjääri uut peatükki. Olen selle võimaluse eest tänulik ja valmis iga päev endast parima andma."

"Toon meeskonda töökust, pühendumust, võidutahet ja positiivset suhtumist," sõnas mängija. "Soovin anda oma panuse igal võimalikul moel, aidata meeskonnakaaslasi ning teha üheskoos tööd meie eesmärkide saavutamiseks. Ootan põnevusega hooaega ja seda, mida suudame koos korda saata!"

Gavrilovic liitus meeskonna treeningutega laupäeval. Debüüdi teeb mees Tartu särgis tõenäoliselt 18. novembril FIBA Euroopa karikasarja kodumängus Skopje vastu.