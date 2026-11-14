Jaapan sai Brasiilialt revanši, Messita Argentina kaotas

Jaapani jalgpallikoondis alistas Singapuris peetud sõpruskohtumises Brasiilia 3:2 ja sai nii veidi palsamit hingele pärast kaotust MM-finaalturniiril.

Takefusa Kubo ja Keito Nakamura väravad viisid Jaapani juba 19. minutiks 2:0 juhtima, kuid Vinicius Junior vähendas 33. minutil viiekordse maailmameistri kaotusseisu.

Veerand tundi enne lõpuvilet suutis Vinicius Junior seisu viigistada, aga esimesel üleminutil lõi Tatsuhiro Sakamoto hoopis Jaapani võiduvärava.

Mõni hetk pärast seda saatis peakohtunik väljaku kõrvalt minema nii Brasiilia peatreener Carlo Ancelotti kui ka teise poolaja keskel välja vahetatud Raphinha.

Samad koondised olid vastamisi ka MM-finaalturniiri sõelmängude avaringis, kus Brasiilia võitis 2:1, kuigi avapoolaja järel juhtis Jaapan ja brasiillased lõid võiduvärava alles viiendal üleminutil.

Esimest korda pärast Lionel Messi koondisekarjääri lõpetamist tuli areenile Argentina, kes võõrustas koduses Buenos Aireses naaber Uruguayd.

Kuigi Argentina hoidis koguni 72 protsenti ajast palli ja tegi vastaste trahvialas 27 puudet Uruguay seitsme vastu, siis mängu võitis Uruguay 2:1 (48. ov Leonardo Balerdi, 53. Maximiliano Araujo - 73. Julian Alvarez).