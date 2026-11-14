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Kehva jäi esimesena pjedestaalilt välja

Laskesuusatamine
Mark-Markos Kehva.
Mark-Markos Kehva. Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Sel nädalalõpul toimub Rootsis Idres traditsiooniline laskesuusavõistlus, kus on teiste seas võistlustules ka Eesti koondislased.

Naiste 12,5 km tavadistantsile järgnenud meeste võistluse võitis rootslasest olümpiavõitja ja maailmameister Sebastian Samuelsson, kes tegi oma ainsa möödalasu esimeses lasketiirus (37.10,0). Talle järgnesid kaasmaalased Philip Lindkvist-Floetten (1; +1.15,9) ja Tobias Arwidson (0; +2.14,4).

Eesti lippu hoidis kõrgel Mark-Markos Kehva, kes tuli hoolimata kahest möödalasust neljandaks (+2.20,8) ja oli ühtlasi ainus mitterootslane esikümnes.

Teise kümnesse jõudis neli eestlast. Kristo Siimer saavutas 15. (4; +4.30,4), Karl Rasmus Tiislär 18. (4; +4.39,1), Frederik Välbe 19. (1; +4.56,8) ja Rene Zahkna 20. koha (5; +4.58,3). Kokku sai tulemuse kirja 73 meest.

Pühapäeval toimuvad Idres sprindisõidud. Naiste sprint algab Eesti aja järgi kell 11.00 ja meeste sprint kell 13.00.

Toimetaja: Henrik Laever

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