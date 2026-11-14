Bigbank/Kalev alistas Läti Ülikooli

Bigbank/Kalev haaras mängu alguses ohjad, aga poolajaks oli seis praktiliselt võrdne ja kolmanda perioodi keskel pääses Läti Ülikool korraks juhtimagi. Viimase veerandi alguses kasvatas Eesti klubi siiski varem enam kui kümnele silmale ja tüüris kohtumise korralikult lõpuni.

Carlos Jürgens viskas võitjate parimana 16 punkti, 14 silmaga panustas Kaspar Vuks. Lauas oli enim abi lätlasest Rinalds Malmanisest, kelle arvele jäi tosin lauapalli. Patrick Hayes tõi külalistele 17 punkti.

Eelmised kaks Eesti-Läti liiga kohtumist kaotanud Bigbank/Kalev sai hooaja viienda võidu. Kaotusi on meeskonnal kogunenud neli. Läti Ülikool on kümnest mängust võitnud ühe.

Eesti klubidest käis laupäeval väljakul ka Viimsi, kes jäi võõrsil alla täiseduga jätkavale Riia Zellile 72:93 (18:28, 12:29, 22:21, 20:15). Ralf Küttis viskas Viimsi parimana 16 punkti.