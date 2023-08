Alessandro Orefice: olen kindel, et suudame järgmised kaks mängu võita

Pühapäeval Euroopa tippnaiskonna Hollandi vastu südika partii pakkunud Eesti koondis mängib kodusel EM-il viimastes kohtumistes teisipäeval Slovakkia ja kolmapäeval Hispaaniaga. Edasi järgmisesse faasi pääseb kuueliikmelisest alagrupist neli võistkonda.

Eesti on küll hetkel koos Hispaaniaga 5.-5. kohal ja kogunud ühe punkti, ent neljandal kohal olev Soome on seni kaks punkti teeninud. Samuti on Eesti juba mänginud alagrupi tugevaimate võistkondade Hollandi ja Prantsusmaaga.

"Ma ootan, et me võidaksime need mängud. Ja ma olen kindel, et me suudame võita," ütles Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice. "Rääkisime sellest pärast Soomega mängu. Me oleme üks tiim ja üks pere ning me olime mõlemat pidi ausad üksteise vastu. Me oleme siin, et võita. Me ei tulnud siia näitama, et oleme lihtsalt EM-finaalturniiril. Me tahame järgmised kaks mängu võita. Õpime vastaseid ja paneme palju rõhku, et nendeks mängudeks end ette valmistada."

Turniiri edenedes on järjest paremasse hoogu tõusnud ka jalavigastuse tõttu pool suve koondisest eemal olnud nurgaründaja Kristiine Miilen. "Vorm on täitsa okei. Ainukene, mis on, ma hüppel servi ei pane. Hetkel ei ole nii palju mänginud, et ei tea, kuidas keha vastu peab. Aga see on pisidetail. Jalg on okei ja tunne hea. Võib-olla olen natukene värskem kui teised, sest sain pool suve puhata," selgitas Miilen.

Eesti koondise mängudest Slovakkia ja Hispaaniaga teevad otseülekanded ETV2 ja ERR-i spordiportaal.