Miilen: näitasime, et suudame ka maailma tippudega mängida

Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas EM-finaalturniiri alagrupis kolmanda kohtumise Hollandi naiskonnale 0:3, aga nurgaründaja Kristiine Miilen ütles pärast mängu ERR-ile, et südikas Eesti tõestas, et suudab ka maailma tippnaiskondadega mängida.

Eesti kaotas küll kohtumise null-kolm, kuid pärast kindlat avageimi kaotust skooris rahvusnaiskond favoriidi vastu teises geimis 25 punkti ning kolmandas 19 punkti. Teise geimi alguses oli Eesti veel kaheksapunktilises kaotusseisus.

"Ma isegi ei tea, kuidagi hakkas õnnestumisi tulema. Rahvas läks käima, lumepall läks veerema, Holland hakkas veidi sabistama ja sealt tuli meil võimalusi. Kaitses uhasime ja panime palli üle, lõpuks nad eksisid. Võib-olla kannatlikkus," selgitas Miilen Eesti tagasitulekut. "Mõtlesime, et paneme edasi, nad ei ole robotid. Kuidagi hakkas tulema ja neil hakkas veidi müür lagunema, sealt vahelt sai panna."

Nurgaründaja ütles, et südikas lahing Hollandi vastu tõstis naiskonna enesekindlust. "Näitasime, et suudame ka maailma tippudega mängida, [Hollandi] treener hakkas timeout'e võtma ja vahetama. See näitas meile, et saame hakkama. Ei ole väike Eesti ja suur Holland, et anname alla," sõnas Miilen.

"Tegin endaga kokkuleppe, et naudin igat hetke, mis ma siin olen. Mis see närvitsemine aitab?" sõnas Miilen. "Kui platsil oled, see publik... Ma mõtlen, et miks ma sporti teen - see atmosfäär ongi see, miks me kõik siin tahame olla. Olen suhteliselt rahulik olnud, võtan publikut kui abimeest."

Naiskonna peatreener Alessandro Oreficel õnnestus pühapäeval näha ka mängijaid, kes tasavägisemates mängudes niivõrd palju mänguaega ei saaks. Miilen ütles, et Eesti koondise libero Merilin Paalo näitas enda taset.

"Lõpuks teavad treenerid, mis vahetused meil on, aga Merilin Paalo mängis päris hästi. Arvestades seda, et ta on ainult ühe aasta liberot mänginud. Ma arvan, et täna oli tema väga tubli ja oli üks põhjus, miks me nii palju punkte saime," kiitis Miilen tiimikaaslast.

Eesti naiskond on kodusel EM-finaalturniiril pidanud kolm kohtumist. Hollandi ning Prantsusmaa vastu pidi leppima null-kolm kaotusega, maratonlahing Soomega läks aga viienda geimini. Eesti kohtub järgmisena teisipäeval Slovakkiaga ning kolmapäeval mängib naiskond alagrupiturniiri viimases kohtumises Hispaaniaga.