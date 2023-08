Laak kaotusest: pea on praegu tühi

Valusat kaotust oli eestlannadel raske sõnadesse panna. "Pea on tühi praegu, keeruline on kaotada nii, midagi ei oska öelda. Tegelikult oli võimalus olemas, need geimid, mille me kaotasime, andsime ise ära. Oma perfektse mänguga oleksime võitnud, aga täna andsime liiga palju ära," rääkis Laak.

"Võitlesime lõpuni ja sellist hetke ei olnud, kus oleksime jala sirgeks lasknud. Üritasime, mis me üritasime, aga täna ei tulnud," lisas Pertens.

Soome vastu ootasidki eestlanna pingelist mängu. "Seda me teadsime, kui endale Soome alagruppi valisime, et tuleb viis geimi. See atmosfäär, mis siin kuni lõpuni oli nii vali, et ma ei kuulnud ise enda mõtteid ka. Tänan kõiki fänne, kahju, et me ei suutnud seda võitu koju tuua," ütles Laak.

Pühapäevast mängu Hollandiga lähevad koondislased nautima. "Eks ta kindlasti raske ole, põhiline on see, et me naudiks seda mängu. Me ei saa iga päev selliste vastastega mängida, Holland on ülikõva naiskond. Treener ütles ka meile, et pead püsti, turniir pole läbi veel. Siin on veel vastaseid, keda me suudame võita," sõnas Laak.

Hollandi vastu pannakse taktika paika pühapäeva hommikul. "Hollandi analüüsi juurde pole veel jõudnud, eks homme [pühapäeva] hommikul siis tulevad videod ja siis vaatame," rääkis Pertens. "Eks me serviga peame ise suruma, seal muud varianti ei ole. Kui saame nad võrgust eemale, siis on meil palju lihtsam," lisas Laak.

D-grupis on liidriks mõlemad mängud 3:0 võitnud Holland kuue punktiga, neile järgnevad kolmest mängust kuus punkti teeninud Slovakkia, kahe mänguga viis punkti kogunud Prantsusmaa ning Soome (2), Eesti (1) ja kolm kaotust saanud Hispaania (1).