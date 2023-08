Kertu Laak: iga päev sellise vastase vastu ei mängi

"Eks see oli sarnane meie esimesele EM-ile, kus läksime avamängus vastamisi Ungariga, kes ei ole küll samast kvaliteedist vastane nagu Prantsusmaa, aga ikkagi samamoodi sabistasime. Tugev vastane on põhjusega esimeseks mänguks pandud, et saaksime natukene närvi välja ja järgmiste vastaste vastu paremini mängida," rääkis koondise kapten Liis Kiviloo.

"Esimene geim läks pigem soojendusena kirja," lisas diagonaalründaja Kertu Laak. "Tänane vastane oli kõva. Pigem olime krampis ikkagi vastase, mitte kodusaalis mängimise pärast. Publik andis meile jõudu juurde."

Kui esimeses geimis jäi Eesti kindlalt alla, siis teine ja kolmas geim kulgesid märksa tasavägisemalt. "Võib-olla andsid vastased teises geimis järele, aga samas meie hakkasime serviga suruma. Siinkohal tooksin Silvia [Pertens] välja, kes suutis blokist punkte tuua. Vastastel ei olnud tema vastu midagi teha. Need on olukorrad, mida tuleb sellise vastase vastu kindlasti ära kasutada," selgitas Laak.

Milliseid õppetunde Prantsusmaa vastu saadi? "Iga päev sellise vastase vastu ei mängi. Hõbeliigas kindlasti mitte. Mida rohkem saame selliste vastaste vastu mängida, seda paremaks saame," märkis Laak.

Laupäeval läheb Eesti järgmises mängus vastamisi Soomega. "Kindlasti võtmetähtsusega mäng. Soomel on pikkust ja kvaliteeti. Ei tule lihtne mäng. Saal tuleb puupüsti täis ja Soome fänne on kindlasti palju, aga ootame veel rohkem Eesti fänne. Meie tahame siit laupäeval võiduga koju minna," ütles Laak.