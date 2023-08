Põld: sellise taseme vastu pole küll kunagi mänginud

"Esimene geim oli tõesti selline, et tekitas väga ärevust. Esimesed löögid nende poolt olid tõesti sellised, et suu jäi lahti. Sellise taseme vastu pole kunagi mänginud," ütles Põld.

Eesti kaotas pühapäevases kohtumises avageimi kindlalt, kuid skooris siis favoriidi vastu teises geimis 25 punkti ning kolmandas 19 punkti. "Teine geim hakkas juba väga hästi voolama, nii napilt küll läks see geim, aga meie jaoks oli see väga suur võit, et nii napilt läks. Tõesti oli lahe," sõnas temporündaja.

Tavapäraselt pallinguspetsialistina tuntud Põld sai Hollandi vastu küllalt mänguaega naiskonna temporündajana. Kas suuremaks rolliks oli vaja end ümber häälestada? "Natuke ikka, aga ma väga ei väristanud kätt. Läksin panema ja tuli, kuidas tuli," sõnas Põld.

Kas Saaremal sirgunud mängija keskendub trennis pallingule mingil erilisel moel? "Mul ei ole üldse eritrenne, lihtsalt tuleb. Enda meelest ei ole üldse nii eriline serv, õigesse kohta läheb ja vastuvõtjal on väga ebamugav. Täpselt nii ongi," sõnas Põld.

Eesti naiskond on kodusel EM-finaalturniiril pidanud kolm kohtumist. Hollandi ning Prantsusmaa vastu pidi leppima null-kolm kaotusega, maratonlahing Soomega läks aga viienda geimini. "Me oleme täiega tublid ja oleme väga palju tööd teinud see suvi. See turniir on tõesti suur lõbu meie jaoks, naudime seda kõike sajaga," ütles Põld.

Eesti kohtub järgmisena teisipäeval Slovakkiaga ning kolmapäeval mängib naiskond alagrupiturniiri viimases kohtumises Hispaaniaga.