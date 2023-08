Orefice: suurepärane atmosfäär, pealtvaatajad olid seitsmendaks mängijaks

Kui turniiri avamängu kaotas Eesti Prantsusmaale kindlalt 0:3, kestis laupäevane, pingeline ja tasavägine teine matš kaks tundi ja 45 minutit.

"See oli suurepärane mäng imelise atmosfääriga. Tahan tänada kõiki pealtvaatajaid, nad olid tõeliselt seitsmendaks mängijaks väljakul," rääkis Eesti peatreener Alessandro Orefice kohtumise järel.

"Oli raske mäng, teadsime, et Soome vastu on mängud alati keerulised. Üks pall! Olime seal, tundsime võidu lõhna. See on võrkpall! Üks pall võib tuua võidu, võib tuua kaotuse. Analüüsime mängu ja üritame järgmiseks matšiks võimalikult hästi ette valmistuda," lisas Eesti peatreener.

Esimese punkti teeninud Eesti jaoks jätkub turniir pühapäeval mänguga Hollandi vastu, kes on võitnud mõlemad oma senised matšid 3:0.