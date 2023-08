Karolina Kibbermann: teises ja kolmandas geimis saime üpris hästi hakkama

"Esimene higi on platsile jäetud ja väljak ilusti ära ristitud. Eks meil alguses oli raske minema saada. Mina platsile minnes üllataval kombel ei värisenud, aga eks nii suure kodupubliku ees mängimine ikka natukene mõjutab," rääkis sidemängija Karolina Kibbermann.

"Esimene geim oli karm. Eks probleem on selles, et me pole harjunud sellisel tasemel vastase vastu mängima. Sa võid trennis servikahjurid põhja keerata, aga see pole päris see. Kõrgem blokk, kiiremad servid... keeruline, aga lõpuks tulime sellest täitsa hästi välja ning teises ja kolmandas geimis saime üpris hästi hakkama," lisas Kibbermann.

Mis täna välja ei tulnud? "Natukene jäi otsustamise julgusest puudu. Algul kompasime, et kust ja kuidas punkte saab. Lõpupoole juba tunnetasime, kus on nende bloki- ja kaitsekohad. Aga üldine tase on vastasel ikka täiesti teisel tasemel."

Järgmisena kohtub Eesti põhjanaabri Soomega. "Eks ikka lähme võitma. Meil on kõrged eesmärgid. Soomega tuleb raske mäng ja peame kindlasti endast rohkem kui 100 protsenti andma," lisas Kibbermann.